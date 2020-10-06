В Испании арестовали известного криптовалютного бизнесмена

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на предпринимателя Джона Макафи за продвижение ICO-проектов (ICO – инвестиции в криптовалютные проекты — Delo.ua) в Twitter, а Минюст США выдвинул обвинения в уклонении от налогов.

Как передает ForkLog, Макафи уже арестовали на территории Испании. Таким образом, ему грозит экстрадиция в США.

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По информации SEC, Макафи заработал более $23,1 млн на рекламе, как минимум, семи токенсейлов (токенсейл — стадия продажи цифровой валюты на на ICO — Delo.ua), в рамках которых продавались "цифровые ценные бумаги". По мнению истца, утверждения Макафи вводили инвесторов в заблуждение.

В SEC отмечают, что Макафи публично не сообщал, что получал вознаграждения от эмитентов, врал касательно степени своей вовлеченности в проекты, а также использовал недобросовестные торговые практики, продавая активы после активной рекламы (например, скальпинг).

Вторым ответчиком по делу выступил Джимми Гэйл Уотсон-младший, телохранитель Макафи.

SEC требует от Макафи вернуть незаконно заработанные деньги, готовит штрафы и запрет на участие в продаже цифровых ценных бумаг. Дело будет рассматривать суд Южного округа Нью-Йорка.

По каждому из пяти случаев уклонения, указанных в обвинении Минюста, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В июне 2018 года предприниматель пообещал не продвигать ICO из-за "угроз SEC".

Стоит отметить, что Джон Макафи является одним из первых, кто спроектировал антивирусное программное обеспечение и разработал сканер вирусов. Он также является основателем компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee.

В январе 2018 года в интервью RT Макафи предположил, что "в течение следующих пяти лет половина населения планеты будет пользоваться криптовалютами. А те, кто останутся без них, скорее всего просто не будут иметь доступа к смартфонам и интернету".

Также Макафи пересмотрел свой более ранний прогноз и предсказал, что к концу 2020 года курс биткойна достигнет отметки $1 млн, а не $500 000, как он ранее заявлял.

Как сообщалось ранее, команда DataArt, которая в 2018 году выиграла хакатон Malta Blockchain Summit , участники которого работали под руководством главного ментора и судьи Джона Макафи.