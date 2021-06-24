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В мире 1 час назад

Создателя антивируса McAfee нашли мертвым в испанской тюрьме

23 июня испанский суд одобрил его экстрадицию в США, где его обвиняют в неуплате налогов и продвижении ICO-проектов

Джон Макафи. Фото: Twitter Джон Макафи. Фото: Twitter
Джон Макафи. Фото: Twitter

Американский бизнесмен и создатель одного из первых антивирусов Джон Макафи умер в испанской тюрьме в муниципалитете Сант-Эстеве-Сесровирес (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония).

Как сообщает País со ссылкой на источники в полиции, тело Макафи было найдено в камере.

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По данным издания, создателя McAfee совершил самоубийство. При этом 15 октября 2020 года Макафи написал, что "всем доволен и у него есть друзья".

"Знай, что если я повешусь, как (Джеффри) Эпштейн, это будет не моя вина", — написал он.

23 июня испанский суд одобрил его экстрадицию в США, где его обвиняют в неуплате налогов и продвижении ICO-проектов.

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Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на предпринимателя Джона Макафи за продвижение ICO-проектов (ICO — инвестиции в криптовалютные проекты. – Delo.ua) в Twitter, а Минюст США выдвинул обвинения в уклонении от налогов.

В SEC утверждают, что предприниматель заработал более $23,1 млн на рекламе токенсейлов, вводя инвесторов в заблуждение.

В свое время Макафи отказался от продвижения ICO, признав, что за эту деятельность арест может грозить любому.

В начале октября прошлого года Макафи арестовали на территории Испании. 

Стоит отметить, что Джон Макафи является одним из первых, кто спроектировал антивирусное программное обеспечение и разработал сканер вирусов. Он также является основателем компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee.

 

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