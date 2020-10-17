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В мире 60 минут назад

"Я всем доволен, все хорошо": Джон Макафи написал первые твиты из испанской тюрьмы

Супруга Макафи накануне сообщила, что ее муж получил ограниченный доступ к Twitter из тюрьмы

Фото: Twitter/John McAfee Фото: Twitter/John McAfee
Фото: Twitter/John McAfee

Предприниматель Джон Макафи опубликовал в своем аккаунте первые твиты из испанской тюрьмы, где он оказался после ареста по запросу властей США.

"Я доволен здесь. У меня есть друзья. Хорошая еда. Все хорошо", — сообщил бизнесмен.

Кратко и по делу в Telegram

Макафи добавил, что скучает в заключении только по своей жене.

Дженис Макафи накануне сообщила, что ее супруг получил ограниченный доступ к Twitter из тюрьмы:

"Не спрашивайте меня, как. Просто оцените загадку", — написала она.

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Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на предпринимателя Джона Макафи за продвижение ICO-проектов (ICO — инвестиции в криптовалютные проекты – Delo.ua) в Twitter, а Минюст США выдвинул обвинения в уклонении от налогов.

В SEC утверждают, что предприниматель заработал более $23,1 млн на рекламе токенсейлов, вводя инвесторов в заблуждение.

Ранее Макафи арестовали на территории Испании. Таким образом, ему грозит экстрадиция в США.

В свое время Макафи отказался от продвижения ICO, признав, что за эту деятельность арест может грозить любому.

Стоит отметить, что Джон Макафи является одним из первых, кто спроектировал антивирусное программное обеспечение и разработал сканер вирусов. Он также является основателем компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee.

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