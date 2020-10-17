"Я всем доволен, все хорошо": Джон Макафи написал первые твиты из испанской тюрьмы

Предприниматель Джон Макафи опубликовал в своем аккаунте первые твиты из испанской тюрьмы, где он оказался после ареста по запросу властей США.
"Я доволен здесь. У меня есть друзья. Хорошая еда. Все хорошо", — сообщил бизнесмен.
I am content in here. I have friends.— John McAfee (@officialmcafee) October 15, 2020
The food is good. All is well.
Know that if I hang myself, a la Epstein, it will be no fault of mine.
Макафи добавил, что скучает в заключении только по своей жене.
Дженис Макафи накануне сообщила, что ее супруг получил ограниченный доступ к Twitter из тюрьмы:
"Не спрашивайте меня, как. Просто оцените загадку", — написала она.
Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на предпринимателя Джона Макафи за продвижение ICO-проектов (ICO — инвестиции в криптовалютные проекты – Delo.ua) в Twitter, а Минюст США выдвинул обвинения в уклонении от налогов.
В SEC утверждают, что предприниматель заработал более $23,1 млн на рекламе токенсейлов, вводя инвесторов в заблуждение.
Ранее Макафи арестовали на территории Испании. Таким образом, ему грозит экстрадиция в США.
В свое время Макафи отказался от продвижения ICO, признав, что за эту деятельность арест может грозить любому.
Стоит отметить, что Джон Макафи является одним из первых, кто спроектировал антивирусное программное обеспечение и разработал сканер вирусов. Он также является основателем компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee.