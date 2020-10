"Я всем доволен, все хорошо": Джон Макафи написал первые твиты из испанской тюрьмы

Предприниматель Джон Макафи опубликовал в своем аккаунте первые твиты из испанской тюрьмы, где он оказался после ареста по запросу властей США.

"Я доволен здесь. У меня есть друзья. Хорошая еда. Все хорошо", — сообщил бизнесмен.

I am content in here. I have friends.



The food is good. All is well.



Know that if I hang myself, a la Epstein, it will be no fault of mine.