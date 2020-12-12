Медобладнання та капремонт: "Епіцентр" оновлює реанімаційне відділення Інституту Стражеска

Сьогодні, 11 грудня, Національний інститут кардіології імені М. Стражеска НАМН України отримав найбільшу партію нової техніки та медичного устаткування від компанії "Епіцентр К".

Про це повідомляє пресс-служба "Епіцентру".

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40 кисневих концентраторів, 7 терапевтичних комплектів неінвазівної вентиляції легень, тумби для реанімації, інфузомати та спеціальна медична капсула для транспортування хворих. Загалом 62 одиниці медичного устаткування вартістю 2,2 млн грн.

Це вже третя партія техніки, передача якої завершує технічного переоснащення реанімаційного відділення Інституту кардіології ім. М. Стражеска, розпочатого кілька місяців тому за підтримки "Епіцентру".

"Оцінюючи потребу лікарень у кисневому обладнанні, яке стає життєво необхідним у реанімаційній терапії серед хворих на COVID-19, зокрема тих, хто має супутні проблеми серцево-судинної системи, ми спрямували зусилля на пошук якісних концентраторів кисню. Швидко придбали їх та безкоштовно передали до інституту кардіології. Цими простими конкретними діями ми доводимо, що соціально свідомий бізнес може оперативно реагувати на потреби лікарів, які щодня борються за життя і здоров’я звичайних українців", — зазначає заступник генерального директора "Епіцентр К", директор з роздрібної торгівлі Володимир Гончаров.

Протягом жовтня-грудня компанія придбала та передала для потреб Національного інституту кардіології ім. М. Стражеска 110 одиниць нової медичної техніки та устаткування на 7 млн грн. У переліку — багато важливого обладнання: апарати ШВЛ, терапевтичні комплекси для здійснення неінвазівної вентиляції легень, дефібрилятори, реанімаційні ліжка тощо.

"Поява 40 нових кисневих концентраторів — це шанс на життя для пацієнтів з важкою кардіальною патологією, бо головне в критичних ситуаціях — допомогти людині знову дихати самостійно. Також компанія придбала нам спеціальну капсулу для індивідуального переміщення пацієнта. Завдяки їй зможемо транспортувати хворих безпечно для оточуючих", — зауважує директор ННЦ "Інститут кардіології імені Стражеска" НАМН України Володимир Коваленко.

А ще за рахунок "Епіцентру" у жовтні розпочався масштабний ремонт у відділеннях Національного інституту кардіології ім. М. Стражеска. Під час передачі другої партії обладнання в листопаді засновник компанії "Епіцентр К" Олександр Герега пообіцяв відремонтувати обидві реанімації медзакладу.

В одній із них, де зараз знаходяться хворі на COVID-19, що мають ускладнення серцево-судинних захворювань, ремонт практично закінчено. У іншій частині реанімації, де ремонт розпочався місяць назад, роботи наразі виконані на 40-45%.

Капітально відремонтовані п’ять палат на 13 ліжкомісць — із заміною проводки, покриття для підлоги, вікон та санвузлів, встановленням сучасного освітлення і кондиціонерів. До кінця 2020 року заплановано закінчити ремонт ще в кількох палатах.

Продовжується реконструкція палат і приміщень в інфарктному відділенні та відділенні кардіо-реабілітації, де також найближчим часом будуть створені належні умови для лікування хворих з інфарктом міокарда, в тому числі, в поєднанні з ускладненнями серцево-судинних захворювань внаслідок COVID-19.