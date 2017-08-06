Министр Насалик объяснил, зачем покупать американский уголь

06 августа 2017, 11:46
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Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает оправданной закупку угля в США

Министр Насалик объяснил, зачем покупать американский уголь | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что закупка угля в Соединенных Штатах Америки является оправданным шагом.

Об этом он заявил в интервью телепрограмме "Перша шпальта".

"По Пенсильвании — это не коррупционная схема, этот вопрос отрабатывался с Государственным департаментом США, с посольством, на уровне президентов. Говорить о том, что там какая-то коррупционная схема — смешно... Цена, которую озвучили, — это не только уголь, а и качество. По калорийности и по показателю теплоотдачи это будет приблизительно в тех пределах, что и южноафриканский. При этом если посмотреть по карте и на логистику, то из США она на 30-35% меньше, чем с ЮАР. Когда вы объедините все эти факторы, то выйдете на объективное решение этого вопроса", — сказал министр.

Насалик отметил, что Украина отказалась от закупки угля в России, при этом Южноафриканская Республика (ЮАР) имеет ограниченный ресурс и не может в полной мере покрыть наши потребности.

"Я считаю, что имея долгосрочные контракты, можно говорить о понижении цены. Но с другой стороны, еще раз хочу подчеркнуть, что министерство не занимается хозяйственной деятельностью. Мало того, мы не имеем права вмешательства в хозяйственную деятельность соответствующих генераций. С другой стороны, министерство несет за все ответственность", — резюмировал он.

Как сообщалось ранее, в конце июля государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" договорилась о поставке антрацитового угля с горнодобывающей компанией XCoal Energy and Resources (Пенсильвания, США).

Американская компания поставит в Украину около 700 тыс. тонн антрацитового угля и 1-я партия объемом 85 тыс. тонн должна прибыть в Украину уже в сентябре.

По материалам: Українські Новини
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Теги: игорь насалик , уголь , сша

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Министр Насалик объяснил, зачем покупать американский уголь | Энергетика | Дело
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