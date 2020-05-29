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НАБУ должно провести расследование о корупции в "Укрзализныце" и НКРЭКУ — Наливайченко

Нардап обвинил главу энергетического комитета Рады в создании фирм-прокладок

НАБУ должно провести расследование о корупции в "Укрзализныце" и НКРЭКУ — Наливайченко НАБУ должно провести расследование о корупции в "Укрзализныце" и НКРЭКУ — Наливайченко

Национальное антикоррупционное бюро должно провести расследование коррупции по поставкам тока "Укрзализныци", к которой причастен председатель парламентского энергетического комитета Андрей Герус.

Об этом написал народный депутат Украины Валентин Наливайченко на своей странице в Facebook, передает издание "Главком".

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"По информации, обнародованной сегодня, близкие к нему (Андрею Герусу, — ред.) посредники занимаются грабежом сразу двух государственных компаний — "Киевтеплоэнерго" и "Укрзализныци". Фирмы-прокладки между этими двумя госпредприятиями получили около 321 млн грн (!) Только за три месяца перепродажи электроэнергии от одной конторы в другую", — написал Наливайченко.

Депутат сообщил, что направил депутатские запросы и требует от силовиков провести основательное расследование обнародованных фактов коррупции.

"Герус, основатели прокладок, руководство "Укрзализныци" и министр инфраструктуры Криклий должны предстать перед судом", — написал Наливайченко.

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Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал информацию о коррупционной схеме по поставкам электроэнергии "Укрзализныци", на которой ее инициаторы заработали более 300 млн грн. Среди причастных к схеме назывались председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко и владелец трейдинговой компании "НЭК" Александр Притыка. Суть схемы заключалась в том, что КП "Киевтеплоэнерго" продавало электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, перепродавая ее друг другу поставляли ток "Укрзализныци" по цене 1,69 грн кВт-час, То есть государство фактически теряло 38 копеек на каждом киловатт-часе. Указанная схема действовала в течение первого квартала 2020 года.

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