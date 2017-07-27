"Нафтогаз" через суд добивается компенсации низких цен на газ для населения

27 июля 2017, 14:53
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Правительство возложило на "Нафтогаз" специальные обязательства — продавать газ населению, религиозным организациям и теплокоммунэнерго по фиксированной цене. Разницу между закупочной ценой и тарифами должны были возмещать, но Кабмин так и не разработал для этого соответствующий механизм. Устав ждать, "Нафтогаз" пошел в суд и выиграл в первой инстанции

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Окружной суд Киева обязал Кабмин разработать порядок компенсации для НАК "Нафтогаз Украины" за продажу природного газа по фиксированной цене. Такое решение суд принял 19 июля 2017 года.

Суд стал на сторону "Нафтогаза", на которого с марта 2017 года официально возложили специальные обязательства продавать газ по фиксированной Кабмином цене населению, религиозным организациям, теплокоммунэнерго (для производства тепла на нужды населения и религиозных организаций).

В соответствии с законом о рынке газа, правительство должно было предусмотреть механизм компенсации разницы между закупочной и отпускной ценой. Но Кабмин не только не предусмотрел на это денег, но и не разработал порядок компенсации.

"Нафтогаз" просил суд признать бездеятельность правительства противоправной и обязать определить источники и механизм компенсации.

Окружной суд Киева пришел к выводу, что если Кабмин возложил на "Нафтогаз" спецобязательства, то и компенсацию обязан был предусмотреть.

"Субъекту рынку природного газа, на которого возложены специальные обязательства, законом предоставлено право на получение компенсации, источники финансирования и порядок определения которой должен определить Кабинет министров Украины", — соглашается с "Нафтогазом" суд.

Часть ресурса "Нафтогаз" покупает у собственных дочек ("Укргазвыдобування", "Черноморнафтогаз") по установленной Кабмином цене — 4 849 грн за 1 000 куб. м (без НДС), часть — импортирует по рыночным ценам. А продавать специальным категориям НАК должен по 4 942 грн за 1 000 куб. м (без НДС, тарифов на транспортировку и распределение и торговой наценки). Населению в итоге газ достается по 7 200 грн за 1 000 куб. м.

В ответ на претензии "Нафтогаза", представитель правительства в суде ответил, что определение компенсации — это право, а не обязанность Кабмина. К тому же, законом не установлено строки, в которые Кабмин определяет компенсацию.

Суд эти аргументы не убедили, поэтому требования "Нафтогаза" были сочтены справедливыми, а деятельность Кабмина в этом вопросе — противоправной.

Решение суда может быть обжаловано в Киевском апелляционном административном суде.

По материалам: "Дело"
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Теги: нафтогаз 20077720 , кабмин , газ , цена на газ , импорт

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