NFT-токены и картина Бэнкси как вектор перехода визуального искусства в цифровую среду

Автор статьи Ангерт Александр — профессионал с опытом работы в обоих направлениях — в индустрии блокчейн и в искусстве, также является специалистом в области истории изобразительного искусства и теории медиа. Его исследования сосредоточены на медиа и экономических концепциях в искусстве и дизайне. Ангерт Александр опубликовал более 30 научных статей, и в настоящее время работает над рукописью книги, посвященной исследованию технологии блокчейн в контексте перехода от физических к цифровым носителям художественного произведения.

Произведение уличного художника Бэнкси, таинственного автора, скрывающего свою личность (впрочем, многие подозревают, что это солист Massive Attack), было продано на Christie's в декабре за 33000 долларов: оно было уничтожено огнем, и этот процесс зафиксировали на видео для того, чтобы блокчейн-компания Injective Protocol могла продать его как цифровой токен по гораздо более высокой цене. Ангерт Александр отмечает, что после сжигания физического произведения искусства его стоимость больше не была привязана к физическому объекту, а находилась исключительно в NFT.

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Произведение искусства, преобразованное в NFT, было продано с аукциона за 394 000 долларов. В результате, как сообщает Ангерт Александр, оцифрованное произведение искусства, созданное на основе оригинального произведения Бэнкси 2006 года "Идиоты", является NFT — не взаимозаменяемым токеном.

Александр Ангерт выделяет характерные черты криптоискусства

Перед изложением материала и последующей его формализацией в этой статье, Ангерт Александр выдвигает несколько тезисов основанных на собственных исследованиях:

Искусство блокчейна — это термин, который часто связывают с торговыми площадками цифрового искусства, которые работают с криптовалютами и выпускают токены вместо сертификатов собственности, поскольку природа токенов предполагает наличие цифровых прав собственности и не взаимозаменяемость произведений.

Экосистема блокчейна, считает Ангерт Александр, имеет тенденцию быть более гибкой с точки зрения того, что именно считать произведением искусства, по сравнению с арт-рынком, следовательно, конфликты с арт-рынком представляются неизбежными.

Рынок искусства изучает и пытается внедрить технологии блокчейн, в основном сосредоточившись на технологии, способной упростить регистрацию прав собственности в общедоступных базах данных, и, в результате — создании новых торговых площадок. Однако, замечает Ангерт Александр, с точки зрения внедрения технологий в сферу искусства пока не удалось в полной мере достичь технической и концептуальной согласованности.

Технологии блокчейн универсальны и подходят для создания новых мультимедийных произведения искусства. Они могут быть вдохновлены идеалом и концепциями таких технологий или нуждаются в этих технологиях для своего существования.

На арт-рынке не хватает знаний о технологиях блокчейна, уверен Ангерт Александр. Однако он капитализирует то, что называют " искусством блокчейна ", не понимая рисков и ограничений технологии.

Индустрия блокчейн, различные протоколы, стандарты и приложения пока находятся на самых ранних этапах разработки программного обеспечения (в основном это бета-версия ). Однако, обращает внимание Ангерт Александр, важно понимать возможности, которые блокчейн дает артистам, такие как лицензирование и отслеживание происхождения. Здесь можно использовать блокчейн в качестве средства для создания произведений искусства, как это сделал Бэнкси, или просто использовать прозрачную торговую площадку.

Возможности и степень применимости технологий блокчейн в изобразительном искусстве были преувеличены из-за их универсальности и потенциала, однако на практике, как считает Ангерт Александр, иногда использование таких технологий не представляется необходимым.

Существует общее понимание арт-рынка изнутри экосистемы блокчейна: представители технологической индустрии исходят из того, что они должны помогать искусству решать свои проблемы, изобретая новые технологические решения.

Множество таких технологических решений создают новые проблемы для арт-рынка, замечает Ангерт Александр, в основном — из-за отсутствия постоянной дискуссии и обмена знаниями между обеими сферами.

Александр Ангерт: феномен криптоискусства

"Цифровое искусство, также известное как криптоискусство, представляет собой произведения, выпущенные ограниченным тиражом и зарегистрированные с помощью токена в блокчейне", — сообщает Ангерт Александр.

Токены означают возможность узнать происхождение произведения цифрового искусства. Блокчейн-технология позволяет хранить токены и безопасно передавать их от одного коллекционера к другому. Цифровые галереи, отмечает Ангерт Александр, такие как SuperRare и KnownOrigin, демонстрируют редкие цифровые произведения искусства, как статические, так и анимированные изображения.

Когда цифровой актив, созданный художником, добавлен в цифровую галерею, токен генерируется смарт-контрактом и хранится в кошельке художника.

"Токен постоянно привязан к произведению искусства, — акцентирует внимание Ангерт Александр, — и является уникальным, единственным в своем роде активом, который олицетворяет право собственности и подлинность лежащего в основе произведения искусства. После создания произведение начинает свою жизнь в данном блокчейне, где галереи или коллекционеры могут приобрести его, и где его впоследствии можно будет обменять, торговать им или хранить".

Обычно произведения искусства могут продаваться на аукционах: создатели выставляют произведение искусства на продажу, участники торгов делают предложения, и автор может принять предложение или нет. Когда актив продается, он напрямую переводится на кошелек покупателя, при этом соответствующая цена в криптовалюте переводится в кошелек продавца.

Благодаря блокчейну каждая транзакция криптографически защищена, что означает, объясняет Ангерт Александр, что произведение не принадлежит любой другой третьей стороне.

"Криптоискусство лежит на плечах блокчейнов", — приводит метафору Ангерт Александр.

Если говорить более конкретно, то блокчейн — это цепочка блоков, где блок контейнером для данных. В простейшем виде блок содержит:

хеш текущего блока, который идентифицирует блок; метку времени создания блока; список транзакций; хеш предыдущего (родительского) блока в цепочке.

Криптоискусство — это совсем недавнее художественное направление, напоминает Ангерт Александр, в котором художник создает произведения искусства с помощью компьютерной техники и распространяет их с помощью технологии блокчейн.

Ангерт Александр говорит об этой тенденции следующим образом:

"Криптоискусство — одно из немногих художественных течений, говорящих на языке своего времени".

Еще некоторое время назад у художника, создавшего цифровое произведение искусства, было очень мало шансов вывести его на рынок, поскольку тому есть очевидная причина — бесконечная воспроизводимость одного и того же изображения или видео в цифровой среде.

Однако сегодня, благодаря технология блокчейн, эти цифровые произведения искусства получают сертифицированное свидетельство своей уникальности, и следовательно, как резюмирует Ангерт Александр, приобретает рыночную стоимость.