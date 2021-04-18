Малюська решил профинансировать ремонт Лукьяновского СИЗО за счет продажи NFT-токена

Министр юстиции Украины Денис Малюська выставил на продажу NFT-токен под названием The sea is temporary unavailable, на котором изображен коллаж из 88 фотографий министра.

Об этом глава Минюста сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. По словам министра, он выставил токен на продажу на интернет-аукционе Open Sea.

Стартовая цена лота составляет один этериум, что эквивалентно $2 463,33 или примерно 70 тысяч грн.

Малюська подчеркнул, что все деньги, полученные от продажи NFT-токена, пойдут на ремонт бесплатных камер Лукьяновского СИЗО в Киеве.

"Пока тюрьма в Ирпене пошла на новый круг аукциона, попробую раздобыть немного денег для тюрем другим путем… выставляю на аукционе свою работу — коллаж "the sea is temporarily unavailable"… редкий шанс дешево приобрести nft крипто-шедевр искусства!!!!))) Жена говорит, что никто не купит. Но кого из выдающихся художников ценили при жизни?" — написал Малюська.

NFT-токен (невзаимозаменяемый токен) — вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменен или замещен другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе. Эта технология была создана в 2017 году на основе смарт-контрактов блокчейна Ethereum.

Как сообщалось ранее, канадская певица Граймс, состоящая в отношениях с американским миллиардером Илоном Маском, заработала 5,8 млн долларов менее, чем за 20 минут, продав коллекцию произведений цифрового искусства под названием WarNymph.