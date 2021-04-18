  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Валюта
Валюта 1 час назад

Малюська решил профинансировать ремонт Лукьяновского СИЗО за счет продажи NFT-токена

Стартовая цена лота составляет один этериум, что эквивалентно $2 463,33 или примерно 70 тысяч грн

Денис Малюська. Фото: Facebook Денис Малюська. Фото: Facebook
Денис Малюська. Фото: Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська выставил на продажу NFT-токен под названием The sea is temporary unavailable, на котором изображен коллаж из 88 фотографий министра.

Кратко и по делу в Telegram

Об этом глава Минюста сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. По словам министра, он выставил токен на продажу на интернет-аукционе Open Sea.

Стартовая цена лота составляет один этериум, что эквивалентно $2 463,33 или примерно 70 тысяч грн.

Малюська подчеркнул, что все деньги, полученные от продажи NFT-токена, пойдут на ремонт бесплатных камер Лукьяновского СИЗО в Киеве.

Читайте также:
Криптоискусство за миллионы долларов. Кто и как пытается зарабатывать на буме NFT

"Пока тюрьма в Ирпене пошла на новый круг аукциона, попробую раздобыть немного денег для тюрем другим путем… выставляю на аукционе свою работу — коллаж "the sea is temporarily unavailable"… редкий шанс дешево приобрести nft крипто-шедевр искусства!!!!))) Жена говорит, что никто не купит. Но кого из выдающихся художников ценили при жизни?" — написал Малюська.

NFT-токен (невзаимозаменяемый токен) — вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменен или замещен другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе. Эта технология была создана в 2017 году на основе смарт-контрактов блокчейна Ethereum.

Как сообщалось ранее, канадская певица Граймс, состоящая в отношениях с американским миллиардером Илоном Маском, заработала 5,8 млн долларов менее, чем за 20 минут, продав коллекцию произведений цифрового искусства под названием WarNymph.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Криптоискусство за миллионы долларов. Кто и как пытается зарабатывать на буме NFT
Криптоискусство за миллионы долларов. Кто и как пытается зарабатывать на буме NFT
Крупнейший прямой листинг: криптобиржа Coinbase вышла на IPO с капитализацией $100 млрд
Крупнейший прямой листинг: криптобиржа Coinbase вышла на IPO с капитализацией $100 млрд
Курс биткойна впервые в истории перевалил за $62 тысячи
Курс биткойна впервые в истории перевалил за $62 тысячи
Загрузка...
Новое видео
Три переваги України у глобальній конкуренції за мільярдні компанії майбутнього — Ярослав Ажнюк, Petcube

Новости дня

  1. В Twitter был зафиксирован глобальный сбой

  2. Скончался украинский политик и писатель Владимир Яворивский

  3. В Украине вводят электронные акцизы на алкоголь

  4. За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 10 282 человек, 250 больных умерли

  5. В Канаде запускают шесть новых программ для иммигрантов

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...