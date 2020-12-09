Бизнес 10 минут назад

Новопечерская школа в UNIT.City получила кредит ЧБТР в €10 млн на новое здание

Инновационная школа прирастет новым зданием, что позволит увеличить число учеников почти в 2,5 раза

Новопечерская школа. Фото: Освитория Новопечерская школа. Фото: Освитория
Новопечерская школа. Фото: Освитория

Черноморский банк торговли и развития предоставил девятилетний займ в размере 10 млн евро на строительство Новопечерской школы в киевском инновационном парке UNIT.City. Об этом говорится в сообщении иннопарка.

Кредит позволит школе увеличить количество учеников с 500 до 1200, одновременно обеспечивая их всеми современными условиями. Новое здание будет построено в жилом квартале парка UNIT.City.

Кратко и по делу в Telegram

Учебно-воспитательный комплекс "Новопечерские школа" был введен в эксплуатацию в 2014 году. Школа отстаивает принципы равных возможностей и поддерживает стипендиальные программы для одаренных учеников из неблагополучных семей.

Читайте также:
Зоя Литвин, основательница "Освитории" и Новопечерской школы, о лидерстве

Черноморский банк торговли и развития — международная финансовая организация, созданная Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Румынией, Турцией и Украиной со штаб-квартирой в Салониках (Греция).

ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество, предоставляя займы, кредитные линии, собственный капитал и гарантии для проектов и финансирования торговли в государственном и частном секторах в странах-участницах. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Інтергал-Буд знов намагається почати будівництво на місці парку на Жмаченка
Інтергал-Буд знов намагається почати будівництво на місці парку на Жмаченка
ЕС перечислил Украине €600 млн кредита
ЕС перечислил Украине €600 млн кредита
ЕИБ одолжит Украине €640 млн на восстановление Донбасса и развитие электротранспорта
ЕИБ одолжит Украине €640 млн на восстановление Донбасса и развитие электротранспорта
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В России заявили, что украинский завод уже наладил выпуск вакцины "Спутник V" (обновлено)

  3. В Киеве заработала камера фиксации незаконной езды по полосе общественного транспорта

  4. Фондовый рынок: стало известно, какие акции скупают украинские биржевые инвесторы

  5. НКЦБФР завела на украинский фондовый рынок акции американских IT-гигантов

Ивент
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
В этом обзоре — принципы женского бизнеса, инструменты переговоров, пошаговая инструкция построения личного бренда и правила осознанной красоты
Загрузка...