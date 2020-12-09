Новопечерская школа в UNIT.City получила кредит ЧБТР в €10 млн на новое здание

Черноморский банк торговли и развития предоставил девятилетний займ в размере 10 млн евро на строительство Новопечерской школы в киевском инновационном парке UNIT.City. Об этом говорится в сообщении иннопарка.

Кредит позволит школе увеличить количество учеников с 500 до 1200, одновременно обеспечивая их всеми современными условиями. Новое здание будет построено в жилом квартале парка UNIT.City.

Учебно-воспитательный комплекс "Новопечерские школа" был введен в эксплуатацию в 2014 году. Школа отстаивает принципы равных возможностей и поддерживает стипендиальные программы для одаренных учеников из неблагополучных семей.

Черноморский банк торговли и развития — международная финансовая организация, созданная Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Румынией, Турцией и Украиной со штаб-квартирой в Салониках (Греция).

ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество, предоставляя займы, кредитные линии, собственный капитал и гарантии для проектов и финансирования торговли в государственном и частном секторах в странах-участницах.