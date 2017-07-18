Онлайн-магазин Yakaboo запускает продажи электронных книг

Онлайн-магазин Yakaboo начал продавать электронные книги. На олайн-площадке теперь можно приобрести книги как в печатном, так и в нескольких электронных форматах.

Как отмечают в компании, все электронные книги в онлайн-магазине предоставлены издательствами с передачей соответствующих прав на ее реализацию. "Мы уже сотрудничаем с издательствами "Наш Формат", "Основы", "Клуб Семейного Досуга", "Фолио", "Утро", — говорится в пресс-релизе компании.

Напомним, что в 2016 году Yakaboo открыл свое издательство Yakaboo Publishing, которое начало выпускать non-fiction-литературу.