Оптимальный вариант: Даниил Шуфани, "Вариант Агро Строй", об экспорте, климате и рынке

Популярность харьковской компании, являющейся частью производственной группы "Вариант", обеспечивают нестандартные конструкторские решения, а также собственное высокотехнологичное производство.

Свою историю харьковчане начали с производства оборудования для животноводства, немногим позже освоили выпуск элеваторного и транспортного оборудования, дождевальной и прицепной техники.

Сейчас на счету компании более 300 реализованных объектов на территории Украины. В списке есть как небольшие элеваторы, так и крупные объекты. За последние два года компания заняла 30% рынка силосов. Мощности предприя­тия выросли на 40%, а штат — более чем на 100 сотрудников.

Даниил Шуфани, собственник "Вариант Агро Строй", уверен, что для любого партнера компании найдется выгодное предложение. Оптимальный "Вариант".

Какие ключевые этапы становления компании вы могли бы выделить?

Это будет непросто сделать, потому что на протяжении 28 лет истории компании ежегодно мы запускали новые проекты и открывали новые направления. Пожалуй, главным можно считать само решение моего отца в середине 90-х заняться производством металлических профилей, из чего и выросла наша компания. В этом сегменте мы по-прежнему лидируем на рынке.

Очень удачным было решение начать выпуск спутниковых антенн телевидения. Сейчас, с развитием интернета, их производство пошло на спад, но до 2012 года это направление было для компании одним из ключевых, производство было полностью загружено круглый год. Благодаря антеннам у нас появился финансовый ресурс для масштабирования бизнеса, например, для запуска производства опалубки и элеваторного оборудования.

А сейчас перед нами стоит очередная амбициозная задача: запускаем самую современную в Украине линию горячего цинкования. Это предприятие станет одиннадцатым производственным направлением нашей группы.

Как вы оцениваете сегодняшний рынок элеваторного оборудования в Украине и место "Вариант Агро Строй" в нем?

Динамичное развитие украинского АПК повлекло увеличение количества отечественных производителей элеваторного оборудования. Это привело к росту конкуренции и, как следствие, снижению цен, но в итоге обернулось перенасыщением рынка. И если в предыдущие годы, например, с 2015-го по 2018-й, ценообразование на элеваторное оборудование позволяло нашей компании работать с хорошей прибылью, то сегодня со стороны отдельных производителей наблюдается откровенный демпинг. Поэтому на данный момент это направление не является для нашей компании ключевым с точки зрения прибыльности.

Однако производство элеваторного оборудования остается перспективным для вашей компании?

Мы продолжим развивать направление элеваторного оборудования. Урожайность зерновых и масличных культур в Украине растет, а с увеличением площадей под орошением она вырастет еще больше. Я уверен, что после открытия рынка земли и его стабилизации нас ждет вторая волна строительства средних и крупных линейных элеваторов. По моей оценке, ее активная фаза начнется через четыре-пять лет.

Если на украинском рынке элеваторного оборудования стало тесно, значит, пришла пора активно развивать экспорт?

Именно внешние рынки нас и спасают. Мы активно работаем с заказчиками из Молдовы, Румынии, Эстонии, Болгарии, Латвии, Словении, Словакии. Это помогает нам компенсировать "нулевые" сделки в Украине и выходить в плюс. Без экспорта нам бы пришлось крайне сложно.

Сегодня на экспорт идет 30% элеваторного оборудования производства "Вариант Агро Строй", а в ближайшие два года мы планируем довести этот показатель до 60%. При правильном построении бизнес-процессов и рациональном расходовании ресурсов эта цель вполне достижима. Причем речь идет не о смещении вектора, а именно о наращивании производства. Свою долю на внутреннем рынке элеваторного оборудования мы намерены сохранять и в дальнейшем. По другим же направлениям деятельности компании экспорт достигает 65-70%.

Я думаю, что открытие рынка земли приведет к кардинальному увеличению орошаемых сельскохозяйственных земель

Ваша компания также производит оросительное оборудование. Рассчитываете ли вы, что с открытием рынка земли увеличатся площади под орошением и, соответственно, вырастет спрос на оборудование для орошения?

Я думаю, что открытие рынка земли приведет к кардинальному увеличению орошаемых сельскохозяйственных земель. А если учесть и растущую засушливость вследствие климатических изменений, то станет ясно, что за орошением будущее украинского аграрного сектора. Поэтому рынок оросительного оборудования ждет бурное развитие, ведь на сегодня это единственный способ значительно увеличить урожайность и повысить конкурентоспособность украинских аграриев.

Мы готовы к грядущему всплеску спроса. Производственные возможности нашей компании позволят нарастить выпуск оросительного оборудования втрое против нынешнего.

Вы упомянули линию горячего цинкования. Какие перспективы откроет перед компанией запуск этого направления?

Это новый большой рынок. Продукция с покрытием, нанесенным по методу горячего цинкования, применима во многих отраслях — от аграрного сектора до дорожного строительства. Такое покрытие намного долговечнее, чем покраска или гальваника, поэтому оно предпочтительнее для изделий, которые подвергаются коррозии.

Важно отметить, что наше предприятие будет не только производить готовую продукцию, но и предоставлять услугу горячего цинкования для сторонних заказчиков. Это позволит нам значительно расширить пул клиентов и рынок сбыта.