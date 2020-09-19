Пандемия коронавируса снова остановила автозаводы в Южной Корее

В Южной Корее остановились два из восьми заводов компании Kia Motors из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает портал UkrAutoProm.

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В частности, на заводах в городе Кванмен обнаружили 8 сотрудников, заразившихся COVID-19, все они работали на сборочном конвейере.

В связи с этим 16 сентября заводы закрылись, а всех 6 000 рабочих отправили по домам, сообщили в Kia Motors.

Указано, что на конвейерах этих заводов налажено производство моделей: K9, Stinger, Carnival, Pride и Stonic. Производственные мощности этих предприятий достигают 320 000 автомобилей в год.

По словам представителя компании, возобновить работу заводы смогут только после консультации с представителями государственных карантинных органов.

Как известно, Kia имеет 8 заводов в Корее, а также 7 заводов за рубежом — 3 в Китае и по одному в США, Словакии, Мексике и Индии. Их общая производственная мощность составляет 3,84 млн авто в год.

Ранее Toyota и Honda приостановили работу своих заводов в Китае из-за вспышки неизвестного ранее коронавируса.

А также Hyundai Motor Co и ее дочерняя компания Kia Motors Corp заявили о приостановке некоторых своих сборочных линий в Южной Корее из-за нехватки деталей из Китая в связи с распространением нового коронавируса.