Пять правил внедрения инноваций: как успешно вывести продукт на массовый рынок

Любой инновационный продукт можно разделить на две составляющие. Первая — это технология, вторая — способ ее внедрения. Как ни парадоксально, в основе инновационного продукта часто встречаются технологии с десятилетней историей. А некоторые из них могли даже пережить своих создателей. Как, например, электрокары, которым уже более 200 лет.

Но какой бы полезной и своевременной технология ни была, она не получит успеха без правильной механики ее внедрения. За 20 лет в бизнесе я вывел 5 ключевых принципов, которые служат крепким фундаментом для запуска новых продуктов на рынок.

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Простота продукта

Суть этого принципа в том, чтобы начинать инновационный продукт с максимально простой услуги, которой люди пользуются уже сейчас. Любую услугу можно перезапустить с помощью новых технологий. Стив Джобс не изобрел телефон. Он усовершенствовал всем знакомый продукт, добавив ему новые функции. Базовая функция звонка осталась, но вместе с тем в крошечном гаджете уместились камера и проигрыватель. И это произвело фурор.

Тот же принцип мы использовали в ОМО, взяв за основу понятную всем услугу — домофон. Вместо того чтобы вставать с дивана и открывать дверь с помощью специальной панели в квартире, человек может нажать одну кнопку на экране смартфона. Сверху мы накинули еще пару-тройку функций: открытие входной двери по распознаванию лица, с помощью NFC и голосом. Расширив известный сервис, мы получили инновационный продукт.

Финансовая доступность

Массовые услуги должны быть доступны массовому рынку. Тут стандартные способы снижения стоимости на 10-20% не помогут. Нужно иметь возможность уменьшить цену в разы. Этого можно добиться с помощью сетевого эффекта, когда затраты делятся на группу людей.

Простой пример — Uber Shuttle. Такси-сервис предлагает комфортные групповые поездки по разным маршрутам, разделив сумму на всех пассажиров. Люди избегают давки в общественном транспорте, а сервис получает новых клиентов и не теряет в деньгах.

Пока другие компании по обустройству умных домов предлагают коробочные решения, которые не каждый может себе позволить, OМО работает по схеме интернет-провайдеров. Мы строим в доме беспроводную сеть Интернета вещей с помощью одного центрального устройства — хаба, который может обслуживать сразу десятки квартир. Таким образом услуга становится доступной для каждого, а жильцы могут подключать в общую сеть неограниченное количество датчиков и умных девайсов без необходимости покупать собственный хаб.

Легкость в использовании

Кроме того, что продукт должен быть понятным, он не должен вызывать дополнительных вопросов: как его установить, обслужить и что делать, если произойдет поломка. Недостаточно просто создать интуитивно понятный интерфейс. Нужно подумать о человеке в процессе эксплуатации продукта, ведь клиент может решить, что просто не справится с вашей инновацией.

Преодолеть этот психологический барьер можно с помощью сервисной модели. Гарантируйте своим клиентам услугу "под ключ". Им не придется заботиться об установке или ремонте на протяжении всего срока службы продукта. Так работают интернет-провайдеры, и по тому же принципу действует ОМО. Если квартиру нужно подключить к интернету, этим занимается специалист. Техническое обслуживание сети происходит регулярно, а в случае поломки пользователю не нужно самостоятельно искать, где скрыта проблема. Достаточно сделать один звонок и дождаться мастера. Таким образом вы не только заботитесь о своем клиенте, но и получаете доход от дополнительных услуг.

Органический рост пользователей

Если в самой бизнес-модели не заложен существенный органический рост абонентов, маркетинговые затраты будут колоссальными. А значит, шансы вывести продукт на массовый рынок стремительно уменьшаются, ведь он просто будет не по карману большинству потенциальных клиентов.

Обеспечить органический приток можно с помощью трех основных приемов. Первый — это взаимодействие пользователей через продукт. Так работают мессенджеры и социальные сети. Часто приложение предлагает новому абоненту отправить ссылку на регистрацию своим друзьям, чтобы расширить базу контактов.

Конкретно в ОМО с этой целью мы используем услугу временного ключа. Например, если человек ждет гостей или курьера, ему не нужно делать лишних движений, чтобы открыть дверь подъезда. Он может отправить электронный ключ в виде линка в любом удобном мессенджере. Получатель перейдет по ссылке, и дверь откроется. Для пользователя это очень удобная функция. А для нас — автоматическое распространение этой услуги среди его круга общения.

Второй метод — автоматический апсейл. Например, бизнес-модель Freemium подразумевает базовое использование продукта бесплатно, а также предлагает его расширенную версию с полным функционалом, но за отдельную плату. Если пользователь знает, что ему не обязательно переходить на платный тариф, он с большей вероятностью воспользуется услугой. Когда он захочет получить больше возможностей, то перейдет на другой тарифный план.

Но это не единственная модель. ОМО использует подход от коллективных услуг к индивидуальным. Сначала люди начинают пользоваться домофоном через приложение или видеонаблюдение в местах общего пользования, а потом устанавливают индивидуальные датчики в квартиры.

Третий пункт — сарафанное радио. Здесь можно привести в пример приложение Reface, которое позволяет подставить свое лицо в любой ролик. Во время карантина каждый мог стать Снуп Доггом или Илоном Маском. Такой досуг пришелся по душе многим пользователям, и в прошлом году приложение стало лидером американского App Store. Люди делали смешные анимации и публиковали в соцсетях, а водяной знак давал понять, где можно сделать такое видео.

В примере с ОМО получается наглядная демонстрация. Соседи видят, как жилец открывает дверь с помощью смартфона или по распознаванию лица, и интересуются услугой.

Партнерство

В инновациях нет ничего важнее, чем скорость. Если вы будете работать над масштабированием в одиночку, это будет долго, а значит, поздно. Пока вы размышляете над идеей, китайские фабрики уже запустят процесс производства. Когда вы займетесь производством, они уже сделают продукт массовым. А значит, вы не сможете занять значимую долю рынка.

Несмотря на то что ОМО имеет хорошую экспертизу в строительстве и обслуживании сетей, именно эту функцию мы передаем на партнеров. Наша задача — создать удобные и понятные инструменты, чтобы они могли делать это эффективно. Таким образом мы можем сосредоточиться на создании самого продукта, а наши партнеры могут строить и обслуживать сети по всему миру.

Обеспечьте своему продукту выход на массовый рынок

Взгляните на свою бизнес-модель. Заложены ли в ней эти 5 принципов? Проверьте, какие из этих пунктов могут быть внедрены в вашем бизнесе, чтобы вы могли активно достигать своих целей. Если продукт понятен и доступен своей аудитории, не нуждается в обслуживании со стороны клиента и вызывает интерес, а главное вы строите партнерские отношения, которые помогут быстро масштабироваться, — у вас есть все шансы занять свою нишу на рынке.

Вадим Сидоренко, основатель и СЕО стартапа ОМО