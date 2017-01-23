После инаугурации Трампа Foxconn задумалась о совместном с Apple строительстве завода в США

Компания Foxconn Technology Group, являющаяся крупнейшим производственным партнером Apple, рассматривает возможность открытия крупной фабрики в США. Как сообщает Bloomberg, пока что речь идет лишь о предварительных планах.

В частности, Foxconn намерена построить фабрику по производству дисплеев. Ее стоимость составит более $7 млрд. Эта фабрика позволит создать от 30 тыс. до 50 тыс. новых рабочих мест. Об этом заявил председатель правления компании Терри Гоу. По некоторым данным, данная фабрика может стать результатом совместного финансирования Foxconn и Apple. Но сама Apple никак не комментирует эту информацию.

Foxconn и ранее рассматривала возможность открытия фабрики на территории США. Но идея окончательно обрела форму после разговора Гоу с председателем SoftBank Group (и по совместительству близким бизнес партнером) Масайоши Сон.

Сон провел встречу с Трампом в декабре прошлого года и заявил о намерении инвестировать $50 млрд в США. Тогда в документах фигурировали слова "Foxconn" и "$7 млрд". В то время Гоу заявил, что имела место частная беседа, и речь шла о планах, а не обещании открыть завод.