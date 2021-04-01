Бизнес 30 минут назад

"БРСМ-НАФТА" запустила новый формат обслуживания клиентов — Goodmarket (ПРЕСС-РЕЛИЗ)

На сегодня супермаркеты Goodmarket уже работают в Киевской, Волынской, Закарпатской, Одесской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях

"БРСМ-НАФТА" запустила новый формат обслуживания клиентов — Goodmarket (ПРЕСС-РЕЛИЗ) "БРСМ-НАФТА" запустила новый формат обслуживания клиентов — Goodmarket (ПРЕСС-РЕЛИЗ)

Компания "БРСМ-НАФТА" стала первой компанией в Украине, запустившей новый формат обслуживания клиентов на АЗС — полноценный "супермаркет с заправкой" Goodmarket.

Об этом в интервью All Retail рассказали ТОП-менеджеры сети "БРСМ-НАФТА" Александр Мельничук и Василий Бикус.

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 "Решили выводить на первый план то, что раньше было дополнительным сервисом. Эта идея переросла в новый проект — Goodmarket. Сегодня мы запустили уже восемь таких объектов, площадью около 400-500 кв. м, с ассортиментом, превышающим 5000 единиц", — рассказывает Александр Мельничук.

На сегодня супермаркеты Goodmarket уже работают в Киевской, Волынской, Закарпатской, Одесской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях.

 "Мы провели масштабное исследование и выделили важный момент: время жителей мегаполисов стоит очень дорого. Чтобы его сэкономить, клиенты наших АЗК получили возможность делать покупки по дороге домой", – отметил Василий Бикус.

Цель компании — предложить клиенту весь классический ассортимент продукции. Немаловажный аспект — цены в Goodmarket на уровне обычных супермаркетов.

Кроме того, как отметил Мельничук, на все товары в супермаркете распространяется программа лояльности: "Клиенты, которые скачали приложение БРСМ PLUS, получают скидки на покупки в Goodmarket".

 "БРСМ-НАФТА" планирует расширять свою сеть супермаркетов.

 "Goodmarket первый в Украине формат полноценного супермаркета на АЗК... На 2021-й запланировали 28 реконструкций АЗК. Как минимум пять Goodmarket в крупных городах появятся в этом году", – рассказал Александр Мельничук.

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