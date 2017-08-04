Прокуратура передала "Укрзализныце" 1 000 арестованных полувагонов Клименко

04 августа 2017, 15:45
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Беглый министр доходов и сборов Александр Клименко продолжал зарабатывать в Украине на парке грузовых полувагонов

Прокуратура передала Увеличить картинку

Главная военная прокуратура Украины передала ПАО "Укрзализныця" 1 тыс. арестованных железнодорожных полувагонов. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Полувагоны передали по решению Печерского районного суда г. Киева: парк принадлежал компании ООО "Юнисон Групп", связанной с бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко.

"Главная военная прокуратура по решению Печерского суда передала 1 тыс. арестованных, задержанных Государственной пограничной службой и таможенными органами Украины, тысячу арестованных железнодорожных полувагонов", — рассказал Матиос.

Глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун отметил, что это даст экономический эффект для компании, ведь в госкомпании не хватает вагонов из-за многолетней нехватки инвестиций. В 2017 году УЗ планирует изготовить несколько тысяч вагонов, но эти 1 000 вагонов — очень важны для УЗ. До конца 2017 года эти полувагоны принесут УЗ 170 млн грн дохода, а при рентабельности 25% — это дает нам прибыль до налогообложения — 32,5 млн грн.

Матиос отметил, что данные вагоны принадлежали до конфискации ООО "Юнисон Групп", которая связана с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко. Стоимость арестованного парка полувагонов — $40 млн. По оценке прокуратуры, Клименко за аренду и эксплуатацию вагонов получил прибыль около 400 млн грн в 2013-2017 годах.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: укрзалізниця

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