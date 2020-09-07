С 2021 года в Украине начнут строить дороги из промышленных отходов

В Украине, начиная с 2021 года, начнется системное строительство автомобильных дорог из промышленных отходов.

Такая возможность предусмотрена проектом Концепции Государственной целевой экономической программы строительства автомобильных дорог общего пользования с цементобетонным покрытием на 2021-2025 годы, сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Указано, что документ был опубликован на сайте "Укравтодора" 5 августа.

Так, согласно Концепции, доля автомобильных дорог с цементобетонным покрытием увеличится до 30%, за счет:

- четких механизмов финансирования ремонта и строительства дорог из государственного и местных бюджетов;

- повышения экологичности строительства, в частности, из-за использования отходов и побочных продуктов промышленности в качестве заполнителей в цементобетонных смесях;

- исследования новых возможностей строительства дорог на основе современных энерго- и ресурсосберегающих материалов и технологий.

Предполагается, что это позволит улучшить транзитный потенциал страны, повысить уровень локализации и уменьшить импортозависимость, решить вопросы управления промышленными отходами, создать новые рабочие места и эффективно использовать бюджетные деньги в дорожном хозяйстве.

"Ассоциация еще в мае обращалась к представителям правительства и парламента с предложениями по активному использованию металлургических шлаков и золошлаковых материалов в строительстве. Ведь в Украине на отвалах промышленных предприятий накопилось более 160 млн тонн шлаков и около 250 млн тонн золошлаковых материалов ТЭЦ. Ежегодно эти показатели увеличиваются на 10-11 млн тонн и 6-7 млн ​​тонн соответственно. Следовательно, предложенная Концепция является актуальной и прогрессивной для экономического развития страны", — отметила координатор Комитета экологии и устойчивого развития ЕБА Ольга Бойко.

При этом заверяется, что бизнес-сообщество концептуально поддерживает инициативу "Укравтодора", однако призывает доработать текст документа и учесть следующие 3 пункта:

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- добавить побочные продукты/вторичное сырье промышленности в перечень материалов, которые могут использоваться в процессе строительства автомобильных дорог. Ведь некоторые материалы в перспективе могут получить свойство менять свой юридический статус как отходов. В частности, в контексте запланированной реформы управления отходами;

- уточнить возможность финансирования Программы также за счет денег Государственного дорожного фонда;

- предоставить приоритет в использовании вторичного сырья в качестве заполнителей в цементобетонных смесях и слоях основания автомобильных дорог. В частности, приоритетное применение шлакопортландцемента и шлакощелочных цементов.

"Надеемся на учет предложений бизнеса, которые приблизят Украину к экологическому и экономически обоснованному развитую инфраструктуры", — резюмировали в Ассоциации.

Напомним, в начале апреля 2019 года в Полтавской области открыли для движения первый в Украине участок бетонной дороги.