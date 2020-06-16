Саммит лидеров ООН: Годы рефлексий, стратегий, где же результаты?

15 июня 2020 года стартовало самое большое бизнес событие ООН за всю его историю — United Nations Global Compact 20th Anniversary Leaders Summit, посвященное 20-летию крупнейшей инициативы, направленной на достижение Целей устойчивого развития и поддержки социально ответственных компаний во всем мире — Глобального договора ООН.

Уже в первые 15 минут после начала Саммита, в нем приняли участие более 5 тысяч человек из 193 стран.

Саммит лидеров открыл Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и исполнительный директор ГД ООН Лиз Кинго, которые сразу задали достаточно жесткий тон последующим выступлениям. Ведь несмотря на прогресс во многих сферах жизни, мы уже не успеваем достичь ЦУР-2030. Наша планета переживает ряд серьезных потрясений. Вследствие изменений климата, повлекших масштабные пожары, в Австралии сгорели 18 млн гектаров лесов. Убийство афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировало масштабные волнения по всему миру.

Пандемия COVID-19 стала величайшим испытанием, после которого необходимо восстанавливать экономику и переосмысливать подходы к работе всех институтов. И при этом, у нас есть всего десять лет для достижения всех 17 целей Глобального Договора, которые включают 169 показателей эффективности. Как заявила Лиз Кинго: "У нас есть план, есть конкретные инструменты для бизнеса по достижению Целей устойчивого развития, основанные на научных исследованиях, давайте же их внедрять".

На Саммите были озвучены наиболее актуальные проблемные направления, с которыми бизнесу нужно работать уже сейчас, и предложены конкретные решения для достижения устойчивого развития.

Быть первыми, стать лучшими

Любые позитивные изменения невозможны без четкого понимания стратегии достижения Целей устойчивого развития.

Корпоративная социальная ответственность бизнеса — это составляющая имиджа компании, а жизненно необходимый комплекс мер для дальнейшего роста в отрасли и сохранения природных ресурсов. Как заявил на Саммите лидеров ООН CEO Verizon Communications Hans Vestberg, именно руководители компании должны расставить приоритеты в пользу гармоничного развития всей планеты и сделать эту стратегию долгосрочной.

"ЦУР должны стать частью ДНК компании. Они должны быть отображены в структуре компании, руководители должны, в первую очередь, стать амбасадорами Целей. ЦУР должны указывать дорогу бизнесу при принятии решений. Бизнес решения, которые мы принимаем сегодня, даже самые мелкие имеют последствия на десятилетия. И эти решения должны быть в первую очередь устойчивыми, а не только финансово успешными. Только так, мы сможем достичь мира, где все живут в гармонии", — подчеркнул он.

Много внимания на Саммите уделялось тому, каким должен быть устойчивый лидер. Согласно исследованию Russell Reynolds Associates, 45% лидеров родились "с верой", 43% были переубеждены и 12% были разбужены. Эти данные свидетельствуют о том, что лидером по устойчивому развитию не обязательно родиться, им можно стать. А чтобы упростить поиски такого лидера для компании, понять, где его искать, на Саммите презентовали прототип лидера по устойчивому развитию.

Компании много говорят об устойчивом развитии, но когда дело доходит до операционной деятельности, ЦУР часто терпят фиаско. Каким образом сделать их главными в принятии решений? Согласно исследованию ГД ООН "Uniting business in decade of action", которое презентовали на Саммите, 84% компаний публично заявляют о том, что они работают с ЦУР. Но только 39% из них выбрали конкретные ЦУР. При этом, менее половины этих компаний (46%) выбирают Цели устойчивого развития, связанные с их операционной деятельностью. Очевидно, что компаниям необходимо глубже работать с ЦСР и устанавливать конкретные цели, основанные на современных научных исследованиях и материалах.

Для анализа деятельности компаний и определения наиболее актуальных ЦУР и ключевых показателей эффективности, ГД ООН разработал бесплатный инструмент — SDG Action manager.

Изменения климата, мы еще можем победить

"Климатический кризис — битва нашего времени и мы пока ещё можем победить. Нам необходимо инвестировать в возобновляемые источники энергии и отказаться от угля, нефти и газа. Это приведет к решению сразу многих вызовов: увеличению количества рабочих мест (так как развитие возобновляемых источников требует в 3 раза большее количество рабочих мест, чем угольная или газовая генерация),позитивному влиянию на глобальное потепление (сектором, влияющим более всего на глобальное потепление является именно энергетика) и уменьшению неравенства (создание новых рабочих мест позволит выйти из-за черты бедности миллионам людей, что даст им больше возможностей)", — Эл Гор, вице-президент США.

Климат меняется, ставя под угрозу благополучие людей и экосистем по всему миру. Мы должны остановить это. Существует огромное количество решений, способных изменить наш образ жизни — и для бизнеса разработаны конкретные методики, помогающие установить реалистичные и амбициозные цели, которые помогут удержать повышение температуры не более чем на 1,5 градуса.

В этом может помочь инструмент разработанный группой ученых, бизнесов и общественных организаций: 1,5 ambition.

Равенство

Женщины должны участвовать в бизнес-процессах на всех уровнях, поскольку гендерное равенство является двигателем развития и прогресса. Лидеры должны найти способ вовлечь женщин в процесс принятия решений, направленных на ответные меры и на последующее восстановление экономики.

Независимо от того, принимаются ли решения на местном, муниципальном, или национальном уровнях, участие женщин неизменно приведет к наиболее положительным результатам. Так, во время вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, вовлечение женских организаций отразилось самым положительным образом на разработке ответных мер по борьбе с эпидемией.

Чтобы бизнес мог реально оценить то, какая у него ситуация с равенством, какие меры необходимо принять и какие цели ставить разработана платформа ООН Target Gender Equality, которая поможет вам двигаться в правильном направлении.

Платформа ООН Target Gender Equality поможет бизнесу реально оценить то, какая у него ситуация с равенством.

Права человека

Несмотря на то, что необходимость соблюдения прав человека абсолютно очевидна, у малого и среднего бизнеса часто возникает непонимание, какие конкретные действия от него ожидают.

Внутренние положения международных ассоциаций в сфере труда и предпринимательской деятельности содержат собственные нормативы, но мировому сообществу необходим общий понятийный аппарат и индикаторы, по которым компания может понять, делает ли она на самом деле хоть что-то для защиты и продвижения прав человека.

С 2018 года идет разработка общего положения о подходе к защите и продвижению прав человека для частного сектора. А пока Глобальный договор ООН в рамках ознакомления бизнеса с 10 принципами Глобального договора обучает компании распознавать нарушения прав человека и предлагает инициативу Action manager, как самый действенный на сегодняшний день инструмент для оценки компаниями собственного уровня имплементации целей устойчивого развития в бизнес процессы.

Инвестиции

Еще 10 лет назад ESG (Environmental, Social, and Governance) метрики имели очень совершенно небольшое значение. Сегодня, через 10 лет, ESG метрики имеют огромное значение для бизнеса. Если до пандемии COVID-19 большее внимание уделялось показателю Е (экологичность), то кризис переформатировал интересы на S (социальную сферу). Те компании, которые начали развивать у себя ESG до кризиса, наиболее вероятно, выйдут из кризиса намного легче.

Кризис привнес коррективы в сферу ESG, которым сейчас уделяется большее внимание:

Стиль работы — перевод на удаленную работу

Здоровье и благополучие людей (сотрудников) — те, кто вынуждены посещать

работу, должны быть обеспечены всеми средствами защиты.

Кибер безопасность, так как сейчас все процессы перешли в онлайн

Прозрачность и акцент на цепочке поставщиков.

Те компании, которые позаботились о своих сотрудниках, выиграют в долгосрочной перспективе, так как обеспечивают себе лояльность сотрудников и лояльность громады.

Пора выработать культуру ESG с учетом специфики сектора экономики.