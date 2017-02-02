Почему "Интерпайп" сократил продажи в 2016 году

По итогам 2016 года объем производства круглой стальной заготовки компанией "Интерпайп" на сталеплавильном заводе "Интерпайп сталь" (Днепр) незначительно вырос до 614 тыс. тонн. "Продажи заготовки сторонним потребителям составили 40 тыс. тонн", — говорится в сообщении компании об итогах года.

При этом в сообщении отмечается, что из-за дефицита основного сырья — металлолома — в размере 43 тыс. тонн во втором полугодии 2016 г. компания была вынуждена отказаться от сторонних продаж заготовки и потеряла ряд заказов на готовую продукцию.

Объем реализации готовой продукции снизился на 5% год к году до 572 тыс. тонн. В том числе поставки труб снизились на 10%, поставки колес выросли на 22%. Доля экспорта в структуре продаж составила 75%.

Продажи трубной продукции составили 458 тыс. тонн (-10%). Основные рынки роста — Украина и Европа. "На рынок Украины "Интерпайп" поставил 118 тыс. тонн в 2016 г. (108 тыс. тонн в 2015 г.)", — акцентируется в сообщении.

Объем продаж труб на европейском рынке вырос со 111 тыс. тонн до 124 тыс. тонн. Реализация на рынках Америки сохранилась на уровне прошлого года. Продажи на Ближнем Востоке снизились до 69 тыс. тонн с 85 тыс. тонн вследствие потерь на рынках Турции, Египта и Ирака.

Продажи труб в СНГ снизились со 153 тыс. тонн до 104 тыс. тонн в 2016 г. под влиянием неблагоприятных внешних факторов: введения таможенной пошлины в связи с приостановкой действия договора о зоне свободной торговли c РФ, нестабильной политической и экономической ситуации в странах Центральной Азии.

"По итогам 2016 года суммарная доля продаж труб на трех приоритетных экспортных рынках — Европы, Америки и БВиА — впервые превысила 50%", — отмечают в "Интерпайпе".

Реализация колесной продукции в 2016 г. выросла на 22% до 114 тыс. тонн. "Точкой роста стал внутренний рынок, основным фактором — модернизация подвижного состава Укрзализныци. Во второй половине 2016 г. УЗ обеспечила украинские вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия заказами, что привело к оживлению рынка. Продажи ж/д колес в Украине выросли с 16 тыс. тонн в 2015 г. до 24 тыс. тонн в 2016 г. Объемы реализации в СНГ также увеличились", — поясняют в компании.

Снижение доли продаж колес в Европе до 18% в 2016 г. с 31% в 2015 г. обусловлено изменением продуктовой смеси. В течение года на этом рынке компания планомерно снижала долю низкомаржинальных продуктов (черновых колес) и наращивала объем реализации технически сложных продуктов: чистовых мехобработанных колес и осей.

В 2016 году в трубном бизнесе освоено производство премиальных газоплотных соединений, короткие переходники для нефтедобывающей отрасли и особо тонкостенные трубы для европейского рынка. В колесном бизнесе "Интерпайп" нарастил мощности по механической обработке колес, освоил производство чистовых осей и ж/д колес для скоростного транспорта, начал собственную сборку колесных пар.

"Украинские экспортеры испытывают существенное влияние страновых факторов. Стоимость электроэнергии, газа и его транспортировки, портовые сборы и тарифы госмонополий у нас выше, чем у российских, китайских и даже некоторых европейских конкурентов. Имея высокую эффективность производства, мы проигрываем на экспортных рынках из-за высокой стоимости сырья и тарифов. Сегодня бизнесу необходима разумная промышленная политика государства в интересах украинских производителей", — цитируется Фади Храйбе, Генеральный директор "Интерпайп".

"Интерпайп" — украинская промышленная группа. Крупнейший производитель стальных труб и ж/д колес. Контролируется бизнесменом Виктором Пинчуком.