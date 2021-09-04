Транспортный гигант Lyft планирует открыть в Украине свой офис

Крупнейшая в мире транспортная компания Lyft планирует открыть R&D-центр в Киеве. Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации (Минцифры), украинский R&D-центр будет заниматься исследованием и разработкой продуктов и станет одним из крупнейших в Европе.

По информации Минцифры, на сегодняшний день Lyft доступен примерно для 95% населения США, а также работает в Канаде и Европе. Все больше людей в мире переходят к использованию сервисов по перевозке.

Транспортная сеть Lyft объединяет в одном приложении прокат автомобилей, велосипедов, мотороллеров и транзит.

"В Украине один из самых быстрорастущих рынков ИТ в Европе. Сейчас в Украине работают более 220 000 IT-специалистов. Именно талант наших инженеров и стремительная цифровизация нашего государства способствовали решению Lyft открыть R&D-центр в Украине", — заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

Кроме этого, Lyft рассматривает возможность вступить в "Дия City", что позволит компании вести бизнес в комфортных, понятных условиях и масштабировать свое присутствие в Украине.

В Минцифры отмечают, что сейчас ИТ-сектор в Украине органично растет на 20-30% ежегодно.

После запуска проекта "Дия City" в Минцифры ожидают увеличения количества рабочих мест — до более 450 тысяч, а также рост IT-отрасли с $6 млрд до $16,5 млрд уже в 2025 году.

Lyft — одна из крупнейших транспортных компаний мира. Ранее в этом году они продали подразделение по разработке беспилотных автомобилей компании Toyota за $550 млн.