Энергетика 6 минут назад

Третий энергопакет ЕС не требует переподчинения "Укргидроэнерго" Кабмину — Продан

Предприятие уже корпоратизировано и активно привлекает инвестиции

ДнепроГЭС. Фото: Анатолий Волков/Википедия ДнепроГЭС. Фото: Анатолий Волков/Википедия
ДнепроГЭС. Фото: Анатолий Волков/Википедия

Переподчинение "Укргидроэнерго" Кабинету министров не связано с третьим энергопакетом Евросоюза. "Укргидроэнерго" уже выполнило требования относительно корпоратизации компании и успешно привлекает инвестиции с помощью европейских банков.

Так экс-министр энергетики Юрий Продан отреагировал на заявление премьера Дениса Шмыгаля о том, что переподчинение "Укргидроэнерго" необходимо провести в рамках требований третьего энергопакета ЕС.

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"В третьем энергопакете нет никаких вопросов, связанных с продажей предприятий. Есть положения о корпоратизации предприятий, там нет требования продать. EDF во Франции — 100% государственная компания, и ничего, работает по всем правилам. Корпоратизация нужна для привлечения инвестиция в том числе. Но "Укргидроэнерго" уже корпоратизировано и с инвестициями у компании тоже все хорошо. Третий энергопакет требует эффективного разделения сетей и генерации, поставки, что уже выполнено", — заявил Юрий Продан.

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В качестве примера привлечения инвестиций предприятием "Укргидроэнерго" бывший в 2007-2010 годах министром энергетики Продан привел строительство двух гидроагрегатов на Днестровской гидроаккумулирующей станции. По его мнению, успешная реализации этого проекта — это заслуга действующего руководителя "Укргидроэнерго" Игоря Сироты.

"Мне кажется, один из лучших и очень эффективных менеджеров. Он запустил уже два гидроагрегата на Днестровской гидроаккумулирующей станции. Это очень непростая работа. Для этого нужно быть менеджером большого порядка. Я поддерживаю, чтобы он и дальше оставался руководить этой компанией и закончил имеющиеся инвестиционные проекты это: Днестровская ГАЭС, Каховская ГЭС, модернизация ГЭС", — сообщил Продан.

Исходя их этого, экс-министр считает попытку Кабинета министров переподчинить себе "Укргидроэнерго" решением необоснованным и разрушающим эффективную систему управления энергетическим комплексом Украины. Также экс-министр обратил внимание на то, что Кабмин не имеет в своем составе и распоряжении людей, которые могут эффективно управлять и анализировать деятельность "Укргидроэнерго".

Напомним, ранее народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что премьер-министр инициировал решение о переподчинении "Укргидроэнерго" непосредственно правительству, чтобы установить контроль над предприятием. Однако, сам Шмыгаль отрицает это, заявив, что "не знает, о чем идет речь", но сказал, что реформы в энергосекторе проводятся в рамках третьего энергопакета ЕС.

 

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