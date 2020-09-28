"Укргидроэнерго" может стать жертвой амбиций Шмыгаля — эксперт

"Укргидроэнерго" стало жертвой амбиций премьера Шмыгаля, который поставил цель доказать президенту Зеленскому, что он на самом деле эффективный и антикризисный менеджер. Такое мнение высказал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Шмыгаль пытается прослыть эффективным и антикризисным менеджером. Успешное и прибыльное предприятие "Укргидроэнерго" стало жертвой амбиций премьера Шмыгаля, который поставил цель доказать свою полезность президенту Зеленскому", — заявил Корольчук.

Энергетический эксперт считает, что при попытке переподчинить себе "Укргидроэнерго" премьер Шмыгаль манипулирует документами и игнорирует законодательство. "Только, как оказалось, инициатива Шмыгаля по переподчинению "Укргидроэнерго" сплошь и рядом оказалась шита белыми нитями. Шмыгаль нарушает закон о "О корпоративном управлении", который не предусматривает, что правительство может управлять компаниями", — сообщил Юрий Корольчук.

Корольчук высказал опасение, что атака на "Укргидроэнерго" может негативно сказаться на рейтинге и репутации президента Зеленского: "Шмыгаль фактически атаковал предприятие и пошел против реформы управления "Укргидроэнерго", которая проводилась при участии международных партнеров. Теперь банки могут приостановить кредитование проектов "Укргидроэнерго". Кто в этом будет виноват? Шмыгаль? Конечно, нет. Все шишки полетят в президента Зеленского и его рейтинг будет проседать дальше. Зачем было подставлять президента — не понятно".

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил о возможном "заказе", который может выполнять в интересах третьих лиц премьер Шмыгаль, инициируя переподчинение "Укргидроэнерго".

"Возможно, Шмыгаль получил "заказ" на "Укргидроэнерго" и поспешил его выполнить. Но не рассчитал, что сегодня "Укргидроэнерго" — это не компания жутких и бандитских 90-х годов. Это фактически современное европейское предприятие, с европейскими практиками ведения бизнеса, с корпоративной этикой. Поэтому уже сейчас реакция европейских партнеров "Укргидроэнерго" может быть очень жесткой", — уверен Корольчук.

Напомним, ранее народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что премьер-министр инициировал решение о переподчинении "Укргидроэнерго" непосредственно правительству, чтобы установить контроль над предприятием. Однако, сам Шмыгаль отрицает это, заявив, что "не знает, о чем идет речь".