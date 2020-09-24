Энергетика 50 минут назад

Правительство идет на нарушение закона, пытаясь переподчинить "Укргидроэнерго" — СМИ

Эти вопросы решаются исключительно набсоветом

Днестровская ГАЭС, входящая в "Укргидроэнерго". Фото: пресс-служюа компании Днестровская ГАЭС, входящая в "Укргидроэнерго". Фото: пресс-служюа компании
Днестровская ГАЭС, входящая в "Укргидроэнерго". Фото: пресс-служюа компании

Правительство Дениса Шмыгаля не может сменить руководство компании "Укргидроэнерго", так как это запрещено законом "О корпоративном управлении", а сам руководитель предприятия увольняется и назначается исключительно наблюдательным советом "Укргидроэнерго".

Такой вывод сделали журналисты "Українські новини" в расследовании "Переподчинить "без шума и пыли": тайный план Шмыгаля по "Укргидроэнерго".

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Журналисты пришли к выводам, что премьер Денис Шмыгаль "целенаправленно готовит почву для увольнения действующего генерального директора "Укргидроэнерго".

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"Если правительство пойдет на нарушение закона ("О корпоративном управлении") и принципов корпоративного управления ОЭСР и переподчинит "Укргидроэнего" себе напрямую, скорее всего следующим шагом станут изменения в устав "Укргидроэнерго", чтобы получить право менять руководство компании самостоятельно, без участия Наблюдательного совета. Можно предположить, что смена руководства компании и является целью переподчинения ее Кабмину", — делают вывод авторы расследования.

Как ранее писали журналисты Dengi.ua, компания "Укргидроэнерго" является ключевым участником рынка электроэнергии для обеспечения поставок электроэнергии населению в утреннее и вечернее время-пик (7.00-10.00 и 18.00-21.00).

"Укргидроэнерго" закончила первое полугодие 2020 с чистой прибылью 1,3 млрд грн и заплатило в бюджет 1 млрд грн дивидендов. Другие компании энергетического сектора показывают негативные результаты. Убыток "Укрэнерго" составил 18 млрд грн за первое полугодие 2020, убыток НАЭК "Энергоатом" — 2,65 млрд грн, убыток "Центрэнерго" — 493 млн грн.

Журналисты высказали мнение о неэффективности правительства в управлении энергетическими стратегическими государственными предприятиями на примере "Энергоатома".

"Правительство демонстрирует низкую эффективность и лоббизм при управлении энергетическими стратегическими госпредприятиями. В частности, правительство вмешивалось в деятельность компании "Энергоатом", что привело к накоплению 20 млрд грн долгов "Энергоатомом", — отметили журналисты.

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