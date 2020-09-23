Переподчинение "Укргидроэнерго" несет коррупционные риски — эксперт

Экономисты высказались против переподчинения единственного прибыльного государственного предприятия "Укргидроэнерго" Кабинету министров Украины. Это может привести к созданию коррупционной схемы. Об этом говорится в материале издания "Вести".

Экономический эксперт Александр Охрименко заявил о существенных коррупционных рисках именно при попытке переподчинения государственного предприятия "Укргидроэнерго" напрямую Кабинету министров.

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"Как бывает у нас: берется европейская модель, а затем на нее накладывается украинская специфика. И в результате выходит некая коррупционная схема. Все эти игры — они показывают, что кто-то хочет прибрать к рукам государственную компанию. Я бы даже сказал, в определенном смысле монополию, поскольку "Укргидроэнерго" у нас единственная подобная компания на рынке гидроэнергетики. Существует очень большой риск, что эта монополия будет работать "на карман" конкретного человека, а не в интересах Украины", — сообщил Охрименко.

Охрименко также считает, что в переподчинении "Укргидроэнерго" заинтересованы отдельные частные лица и представители бизнеса: "Когда имеет место коррупционная схема, когда среди украинских бизнесменов существуют заинтересованные лица, которые хотят на этом заработать, то однозначно это несет риски для самого предприятия. Как и риски для привлечения инвестиций — потому что кто будет давать деньги на развитие, если они видят, что за этим стоит, скажем так, не государство, а одно физическое лицо, которое на этом зарабатывает".

Эксперт в вопросах экономики и энергетики Валентин Землянский заявил, что такие непродуманные действия правительства по отношению к "Укргидроэнерго" могут привести к коллапсу отношений с международными партнерами. Украина должна быть готова к моментальной реакции международных партнеров на сомнительные операции с "Укргидроэнерго". Землянский считает, что такие действия бьют по имиджу президента Украины Владимира Зеленского на международной арене.

"Если сейчас запустить процесс переподчинения — то, как я понимаю, негативная реакция от ЕИБ и ЕБРР (кредиторы "Укргидроэнерго") будет моментально. Тем более, что они писали письма Украине по условиям кредитования нашей энергетики. И если на этом фоне устроить непонятный перформанс с передачей "Укргидроэнерго" — это явно не пойдет не на пользу возможному сотрудничеству. Это ударит и по инвестиционному имиджу, и по обещаниям, которые давал президент Зеленский относительно привлечения европейских инвесторов", — отметил Землянский.

Как ранее писали журналисты издания Dengi.ua, компания "Укргидроэнерго" является ключевым участником рынка электроэнергии для обеспечения поставок электроэнергии населению в утреннее и вечернее время-пик (7.00-10.00 и 18.00-21.00).

"Укргидроэнерго" закончила первое полугодие 2020 г. с чистой прибылью 1,3 млрд грн и заплатило в бюджет 1 млрд. грн дивидендов. Другие компании энергетического сектора показывают негативные результаты. Убыток "Укрэнерго" составил 18 млрд. грн за первое полугодие 2020 г., убыток НАЭК "Энергоатом" — 2,65 млрд. грн, убыток "Центрэнерго" — 493 млн грн.

В своем материале журналисты высказали мнение о неэффективности правительства в управлении энергетическими стратегическими государственными предприятиями на примере "Энергоатома". "Правительство демонстрирует низкую эффективность и лоббизм при управлении энергетическими стратегическими государственными предприятиями. В частности, правительство вмешивалось в деятельность компании "Энергоатом", что привело к накоплению 20 млрд. грн долгов "Энергоатомом", — отметили журналисты.