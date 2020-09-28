"Я не знаю, о чем идет речь": Шмыгаль о возможной передаче "Укргидроэнерго" Кабмину

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не дал четкого ответа относительно подготовки вероятной процедуры передачи "Укргидроэнерго" Кабмину.
Как сообщает 24 канал, на вопрос журналистов об этом Денис Шмыгаль ответил: "Я не знаю, о чем идет речь"..
"Есть третий энергопакет, на выполнение требований которого со временем будут определенные изменения, определенная реформа, но она касается многих энергетических предприятий и многих регуляторов", – заверил Денис Шмыгаль.
Напомним, ранее премьер-министр инициировал решение о переподчинении ЧАО "Укргидроэнерго" непосредственно правительству, чтобы установить контроль над предприятием. Об этом написал политолог Алексей Голобуцкий в блоге на "Цензор.нет".
В свою очередь, экономический эксперт Виктор Скаршевский в комментарии изданию "Апостроф" заверил, что "Укргидроэнерго" — это единственная прибыльная государственная компания на энергетическом рынке Украины. Он выразил мнение, что такое решение по "Укргидроэнерго" приведет лишь к ухудшению финансового состояния предприятия.
Третий энергопакет ЕС — это пакет законов по внутреннему рынку газа и электроэнергии в Европейском союзе. Его цель — более открытые газовые и энергетические рынки в Европейском союзе. Пакет был предложен Европейской комиссией в сентябре 2007 года и проголосован в Парламенте Европейского союза в июле 2009 года. Вступил в действие 3 сентября 2009 года.
Основным элементом Третьего энергопакета является анбандлинг собственности, что требует отделения добывающих и сбытовых подразделений от транспортных магистралей и создания Национального регулятора (НР) для каждой страны-члена Европейского союза и Агентства по взаимодействию энергетических регуляторов, что предоставляет форум для взаимодействия национальных регуляторов.