Энергетика 50 минут назад

"Я не знаю, о чем идет речь": Шмыгаль о возможной передаче "Укргидроэнерго" Кабмину

При этом премьер отметил,что планируется реформа энергетических предприятий в рамках третьего энергопакета

Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина
Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не дал четкого ответа относительно подготовки вероятной процедуры передачи "Укргидроэнерго" Кабмину. 

Как сообщает 24 канал, на вопрос журналистов об этом Денис Шмыгаль ответил: "Я не знаю, о чем идет речь"..

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В контексте этого же вопроса Шмыгаль отметил, что планируется реформа энергетических предприятий в рамках третьего энергопакета.

"Есть третий энергопакет, на выполнение требований которого со временем будут определенные изменения, определенная реформа, но она касается многих энергетических предприятий и многих регуляторов", – заверил Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер-министр инициировал решение о переподчинении ЧАО "Укргидроэнерго" непосредственно правительству, чтобы установить контроль над предприятием. Об этом написал политолог Алексей Голобуцкий в блоге на "Цензор.нет".

В свою очередь, экономический эксперт Виктор Скаршевский в комментарии изданию "Апостроф" заверил, что "Укргидроэнерго" — это единственная прибыльная государственная компания на энергетическом рынке Украины. Он выразил мнение, что такое решение по "Укргидроэнерго" приведет лишь к ухудшению финансового состояния предприятия.

Третий энергопакет ЕС — это пакет законов по внутреннему рынку газа и электроэнергии в Европейском союзе. Его цель — более открытые газовые и энергетические рынки в Европейском союзе. Пакет был предложен Европейской комиссией в сентябре 2007 года и проголосован в Парламенте Европейского союза в июле 2009 года. Вступил в действие 3 сентября 2009 года.

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Основным элементом Третьего энергопакета является анбандлинг собственности, что требует отделения добывающих и сбытовых подразделений от транспортных магистралей и создания Национального регулятора (НР) для каждой страны-члена Европейского союза и Агентства по взаимодействию энергетических регуляторов, что предоставляет форум для взаимодействия национальных регуляторов.

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