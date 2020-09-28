"Я не знаю, о чем идет речь": Шмыгаль о возможной передаче "Укргидроэнерго" Кабмину

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не дал четкого ответа относительно подготовки вероятной процедуры передачи "Укргидроэнерго" Кабмину.

Как сообщает 24 канал, на вопрос журналистов об этом Денис Шмыгаль ответил: "Я не знаю, о чем идет речь"..

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В контексте этого же вопроса Шмыгаль отметил, что планируется реформа энергетических предприятий в рамках третьего энергопакета.