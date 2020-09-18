Шмыгаль пытается подчинить себе лично прибыльное "Укргидроэнерго": депутаты бьют тревогу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает переподчинить государственную компанию "Укргидроэнерго" правительству Украины, что приведет к единоличному контролю за предприятием со стороны премьер-министра. Об этом в комментарии "Левому берегу" заявила народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк.

"Этого нельзя делать. Потому что мне кажется, что тогда будет конфликт интересов между НКРЭ, Кабмином и, собственно, потребителями. Для чего это делается? Как говорят эксперты, этого предприятия очень сильно не хватает для того, чтобы у главного энергетического монополиста вышел замкнутый цикл. Я думаю, что это делается для того, чтобы поставить удобного руководителя", — заявила народный депутат.

Переподчинение "Укргидроэнерго" депутаты и эксперты называют попыткой получить контроль за последним прибыльным предприятием энергетической отрасли. Как известно, убыток "Укрэнерго" составил 18 млрд грн за первое полугодие 2020 года, убыток НАЭК "Энергоатом" — 2,65 млрд грн, убыток "Центрэнерго" — 493 млн грн. А вот "Укргидроэнерго" закончило первое полугодие 2020 года с чистой прибылью 1,3 млрд грн и заплатило в бюджет 1 млрд грн дивидендов.

Компания "Укргидроэнерго" является ключевым участником рынка электроэнергии для обеспечения поставок электроэнергии населению в утреннее и вечернее время-пик (7.00-10.00 и 18.00-21.00). Сейчас компания демонстрирует эффективную и прибыльную деятельность. Переподчинение же "Укргидроэнерго" может привести к упадку компании и, как отмечают эксперты, даже к банкротству: после переподчинения предприятия Кабмину ЕБРР и Мировой банк откажутся финансировать проекты строительства новых ГЭС и ГЭАС.

Как известно, "Укргидроэнерго" является получателем международных кредитов Европейского инвестиционного банка. Условия получения кредитов предусматривают, что до возврата кредитов не может быть ни реорганизации, ни объединения, ни разделения, ни других действий с компанией. В случае принятия окончательного решения о переподчинении "Укргидроэнерго" правительство Дениса Шмыгаля нарушит международные договоренности Украины и ЕС. В частности соглашении об Ассоциации между Украиной и ЕС не позволяет Кабмину управлять имуществом таких предприятий как "Укргидроэнерго": государство может управлять собственностью или через Минфин, или через Минэкономики, или через другое профильное министерство, но не напрямую через Кабмин.

Кроме того, принципы ОЭСР, которые также подписала Украина, тоже прямо запрещают совмещать владение и управление государственной собственностью. А значит, Кабмин не может управлять "Укргидроэнерго". Тем не менее, Денис Шмыгаль не отказывается от своей идеи.

Как пишет журналист Сергей Лямец, данная история прямо ляжет на плечи и рейтинг президента Владимира Зеленского.

"Что это, если не рейдерство? А учитывая, что скоро Шмыгаля отправят в отставку, после чего он уедет жить в Лондон. А ответственность за рейдерство придется нести Владимиру Зеленскому. Хотя я уверен, что президент даже не в курсе, что премьер задумал реализовать такую схему под невинной вывеской "переподчинить". Внимание, вопрос: зачем Шмыгаль подставляет Зеленского? Тем более, в канун выборов, когда на счету каждый голос... Отвечает за действия Шмыгаля, кстати, Владимир Зеленский. Ведь это обоюдоострая игра. С одной стороны, Шмыгаль подставляет Зеленского. С другой — Зеленский покрывает Шмыгаля. Значит, у миллионов людей возникает четкое понимание: они заодно", — отмечает Лямец.

Практика показывает, что правительство демонстрирует низкую эффективность и лоббизм при управлении энергетическими стратегическими государственными предприятиями. Так, правительство во главе с Денисом Шмыгалем принимало спорные решения относительно деятельности компании "Энергоатом", что привело к накоплению 20 млрд грн долгов "Энергоатомом".

Потому группа народных депутатов фракции "Слуга народа" обратилась к премьеру Денису Шмыгалю и в.и.о. министра энергетики Ольги Буславец с требованием разъяснить причины столько быстрого и непрозрачного переподчинения единственного прибыльного государственного предприятия электрогенерации.

Как известно, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль работал в компании "ДТЭК Западэнерго".