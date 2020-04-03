Turkish Airlines до мая отменила все международные рейсы

Национальный авиаперевозчик Турции компания Turkish Airlines (THY) до 1 мая 2020 года приостанавливает все международные рейсы из-за пандемии коронавируса нового типа Covid-19.

Как сообщает агентство Anadolu. авиарейсы THY будут осуществляться только на внутренних линиях и лишь в 14 городов страны.

В частности, до 1 мая 2020 года внутренние рейсы будут осуществляться в аэропорты городов Адана, Анкара, Анталья, Диярбакыр, Эрзурум, Газиантеп, Стамбул, Измир, Кайсери, Конья, Малатья, Самсун, Трабзон и Ван.

По информации авиакомпании, начиная с утра (06:00) 29 марта 2020 года пассажирам на внутренних линиях необходимо предъявить специальный документ "Разрешение на поездку".

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Без наличия этого документа даже в случае приобретения билета, пассажиры не будут допущены к рейсу.

Ранее сообщалось, что с 1 марта Турция приостанавливает пассажирское авиасообщение с Италией, Ираком и Южной Кореей из-за вспышки остроинфекционного коронавируса COVID-19.

Напомним, 17 марта Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта 2020 года из-за вспышки нового коронавируса.