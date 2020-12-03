Украина может потерять лидерство на рынке импорта рапса в ЕС

Украина может потерять позиции крупнейшего экспортера рапса в ЕС в 2021-22 маркетинговом году из-за резкого сокращения посевных площадей под рапс и высоких производственных рисков.

Об этом со ссылкой на "Аргус Медиа" сообщает oilworld.ru.

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По данным правительства, около 880 тысяч га было засеяно рапсом для сбора урожая следующего года в Украине к 23 ноября, что составляет лишь 87% от первоначально прогнозируемой площади и меньше на 27% по сравнению с 2019 годом.

Указано, что украинские фермеры значительно сократили посевные площади под рапс после резкого падения производства масличных в этом маркетинговом сезоне до 2,55 млн т после самой низкой урожайности за 6 лет из-за неблагоприятных погодных условий.

В частности, южные и центральные регионы Украины, крупнейшие регионы-производители рапса, в 2019 году серьезно пострадали от дефицита воды, что привело к потере 80 тысяч га посевных площадей под рапс.

"После больших потерь урожая прошлой зимой, которые привели к огромным финансовым потерям и даже некоторым банкротствам, производители были обеспокоены тем, что аналогичная ситуация может возникнуть в этом году, особенно с учетом того, что посев рапса сопровождался засушливой погодой и дефицитом влаги в почве", — говорится в сообщении.

Более того, в этом сезоне цены на местный украинский рапс выросли меньше по сравнению с яровыми культурами, такими как пшеница, кукуруза и подсолнечник.

Как отмечается, цены на рапс выросли всего на 6% с 1 июля по 23 ноября, тогда как цены на пшеницу выросли на 37%, а цены на кукурузу и подсолнечник прибавили 51% и 81% соответственно. Поэтому некоторые фермеры предпочитают выращивать другие культуры, а не рапс.

Уточняется, что наибольшее сокращение посевных площадей под посев рапса в 2021–2022 годах зарегистрировано в Одесской и Николаевской областях, а также на юге Винницкой, Черкасской и Кировоградской областей. В целом, посевные площади рапса в Украине могут сократиться примерно на 300 тысяч га по сравнению с прошлым годом, при текущих оценках производства от 1,7 млн ​​т до 2,1 млн т.

В результате, как сообщается, экспорт рапса из Украины в 2021-22 маркетинговом году может сократиться до 1,7 млн ​​т по сравнению с оценкой 2,2 млн т в этом сезоне, учитывая, что экспорт рапса из Украины обычно достигает 90% от общего объема производства.

Предполагается, что это может ударить по европейскому рынку, который является основным направлением украинского рапса, куда Украина обычно экспортирует 85-95% от общего объема.

"Украинский рапс очень важен для баланса ЕС, так как европейские страны закупают около половины своего общего объема импорта рапса из Украины за последние два сезона", — отмечают аналитики.

Следовательно, падение украинского экспорта в ЕС может привести к утрате Украиной лидерства на европейском рынке импорта рапса и последующему увеличению импорта рапса из конкурирующих стран, таких как Канада и Австралия.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2020 года экспорт продукции агропромышленного комплекса Украины составил $17,6 млрд, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-августе сокращение составляло 0,8%).