Украина попала в ТОП-5 поставщиков продовольствия в Евросоюз

Украина стала одним из четырех главных поставщиков продовольствия в страны Европейского Союза.

Согласно отчету Еврокомиссии, по итогу января-июня 2020 года из Украины импортировано продукции на €3,42 млрд, что на 11,8% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает AgroPortal.

Указано, что снижение, в основном, связано с падением поставок пшеницы, хотя импорт подсолнечного масла и семян масличных из Украины даже вырос.

В целом Евросоюз за первые 7 месяцев 2020 года импортировал агропродовольственной продукции на €72,6 млн, продемонстрировав рост на 1,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

При этом уточняется, что 38% поставок на европейский рынок осуществили 5 стран: Великобритания, Бразилия, США, Украина и Китай.

Также значительно выросли поставки из Индонезии (+28%) и Малайзии (+34%) за счет сильного увеличения закупок пальмового масла.

Кроме пальмового масла, уверенный прирост продемонстрировали поставки масличных культур, кроме сои (в основном рапса и подсолнечника) — на 27%. Различные жиры прибавили 37%, свежие и сушеные фрукты — 10%, а цитрусовые — также 10%.

С другой стороны, импорт в ЕС фуражного зерна упал на 32%, жмыха — на 10%, спиртных напитков и ликеров — на 19%, говядины — на 22%, шерсти и шелка — на 36%.

К тому же, Евросоюз значительно сократил импорт сырого табака, приготовленного мяса и детского питания.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2020 года экспорт продукции АПК Украины составил $17,6 млрд, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.