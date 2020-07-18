Производство агропродукции в Украине сократилось почти на 20%

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года упало на 18,7%.

При этом основной спад зафиксирован в июне, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По информации статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 26,7%, хозяйства населения — на 8,4%.

В частности, в растениеводстве производство сократилось на 56,8%, в животноводстве — на 2,2%.

Как известно, Украина установила новый рекорд по экспорту зерна. По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это — на 6,8 млн тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2019 году выросло на 1,1%. По данным Госстата, в 2019 году в Украине было собрано 75,08 млн тонн зерна с площади 15,28 млн га, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн).

Кроме того, в Украине в 2019 году было собрано 20,3 млн тонн картофеля, что на 9,9% меньше, чем годом ранее. В то же время, урожай овощей и бахчевых культур в 2019 году вырос на 2,6% до 9,7 млн тонн.

Минэкономики прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 млн тонн, а масличных — 20 млн тонн.