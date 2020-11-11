  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 40 минут назад

С начала года Украина на $1 млрд сократила сальдо торговли агропродукцией

Уменьшение торгового баланса объясняется относительно низкими ценами на зерновые и масличные культуры и продукты их переработки, а также меньшим урожаем 2020 года

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

За 10 месяцев 2020 года экспорт продукции АПК составил $17,6 млрд, что на 1,7% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ)

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации экспертов, импорт аграрной продукции продолжает тренд к росту. Так, за январь — октябрь 2020 года он составил почти $5,1 млрд, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции составил $12,5 млрд, что почти на $1 млрд меньше чем за аналогичный период прошлого года. Такое уменьшение торгового баланса на 7% по сравнению с прошлым годом, объясняется относительно низкими ценами на зерновые и масличные культуры и продукты их переработки в первой половине года, а также меньшим урожаем 2020 года", — пояснил аналитик УКАБ Иван Колодяжный.

Читайте также:
Украина побила исторический рекорд экспорта зерновых

В товарной структуре экспорта тройка лидеров остается без изменений. Больше всего выросли поставки: подсолнечного масла — на $703,8 млн (+ 21%), пшеницы — на $173,4 млн (+ 6%) и ячменя — на $161,7 млн (+ 37%).

При этом, сократились поставки: кукурузы — на $482,2 млн (-12%), соевых бобов — на $415 млн (-48%) и семян — на $337 млн (-29%).

В то же время, Украина продолжает наращивать импорт: сыров — на $87,6 млн (в 2,1 раза), табака — на $59,6 млн (+ 40%) и продуктов для кормления кормов — на $40,1 млн(+ 23%).

Вместе с тем, сокращается импорт семян подсолнечника — на $21,1 млн (-11%), кукурузы — на $17 млн (-16%) и мороженой рыбы — на $10,9 млн (-4%).

Ранее сообщалось, что производство сельскохозяйственной продукции в Украине в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года упало на 18,7%.

Напомним, по результатам 2019 года Украина улучшила свои позиции в мировом аграрном экспорте по ряду позиций.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Карантина выходного дня" бизнес может не выдержать, — ЕВА
"Карантина выходного дня" бизнес может не выдержать, — ЕВА
За три квартала украинские банки наполовину сократили объем финансового лизинга
За три квартала украинские банки наполовину сократили объем финансового лизинга
В Украине планируют создать агентство по управлению госимуществом — Шмыгаль
В Украине планируют создать агентство по управлению госимуществом — Шмыгаль
Загрузка...
Новое видео
От советских магнитофонов — к пулеметам: как перепрофилировался киевский завод Маяк

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Государство недополучает от крупнейшего частного порта 600 млн грн налогов в год — СМИ

  3. Украина не должна закапывать деньги в региональные аэропорты — глава МАУ

  4. Фонд госимущества решил за неделю сдать в аренду 37 государственных объектов

  5. В Одессе водитель въехал в остановку с людьми: четверо в больнице (ВИДЕО)

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...