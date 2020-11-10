Потребрынки 40 минут назад

Агроэкспорт Украины ускорил падение — эксперты

Внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции составил $12,5 млрд, что почти на $1 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

За 10 месяцев 2020 года экспорт продукции агропромышленного комплекса Украины составил $17,6 млрд, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-августе сокращение составляло 0,8%).

Об этом сообщает "Агропортал" со ссылкой на ассоциацию "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

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Как отмечает издание, импорт аграрной продукции продолжает тренд к росту. Так, за первые десять месяцев 2020 года он составил почти $5,1 млрд, что на 14,4% больше, чем за январь — октябрь прошлого года.

"Внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции составил $12,5 млрд, что почти на $1 млрд меньш,е чем за аналогичный период прошлого года. Такое уменьшение торгового баланса на 7%, по сравнению с прошлым годом, объясняется относительно низкими ценами на зерновые и масличные культуры и продукты их переработки в первой половине года, а также меньшим урожаем 2020 года", — пояснил аналитик УКАБ Иван Колодяжный.

В товарной структуре экспорта тройка лидеров остается без изменений. Больше всего выросли поставки: подсолнечного масла — на $703,8 млн (+ 21%), пшеницы — на $173,4 млн (+ 6%) и ячменя — на $161,7 млн (+ 37%).

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При этом, сократились поставки: кукурузы — на $482,2 млн (-12%), соевых бобов — на $415 млн (-48%) и семян рапса — на $337 млн (-29%).

В то же время, Украина продолжает наращивать импорт: сыров — на $87,6 млн (в 2,1 раза), табака — на $59,6 млн (+40%) и продуктов для кормления (кормов) — на $40,1 млн (+23%).

Вместе с тем, сокращается импорт: семян подсолнечника — на $21,1 млн (-11%), кукурузы — на $17 млн ??(-16%) и мороженой рыбы — на $10,9 млн (-4%).

Напомним, в июне Украина оставалась на четвертой позиции среди крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в страны Европейского Союза, уступая Великобритании, Бразилии и Соединенным Штатам.

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