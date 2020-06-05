Украина лидирует по темпам роста агроэкспорта в Евросоюз

Украина остается на четвертой позиции среди крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в страны Европейского Союза, уступая Великобритании, Бразилии и Соединенным Штатам.

Соответствующая статистика обнародована в очередном отчете Еврокомиссии по торговле сельскохозяйственными товарами за январь 2020 года.

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"На Украину и Канаду приходится наибольший прирост сельскохозяйственного импорта в ЕС. За 12 месяцев с февраля 2019 года по январь 2020 года общий импорт из третьих стран составил 121,3 млрд евро, то есть вырос на 1,8% по сравнению с периодом 2018–19 годов", — говорится в сообщении.

В частности, наиболее важными странами происхождения агропромышленного импорта за прошлые 12 месяцев являются:

- Великобритания (€16,5 млрд; 14% в общем импорте в ЕС);

- Бразилия (€10,7 млрд; 9%);

- США (€10,1 млрд; 8%);

- Украина (€6,8 млрд; 6%).

Далее следуют Китай и Швейцария, а среди других важных направлений импорта — Аргентина, Турция и Индонезия.

При этом, в годовом измерении, как отмечается, объемы агропромышленного импорта в ЕС больше всего выросли от Украины (+€1,19 млрд; +21%) и Канады (+€0,64 млрд; +40%).

Ранее крупнейшая европейская ассоциация фермеров и кооперативов Копа-Когека (COPA-COGECA) выступила с критикой намерения ЕС и Украины расширить торговое сотрудничество по подготовке углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA).