Украинский юридический рынок: просвещение, аутсорсинг, IT

Благодаря им, в частности Big Data, онлайн-правосудию, а также анализу законодательства и сбору данных для судебного процесса, доступность юридических услуг в ближайшее время должна увеличиться, а стоимость, напротив, снизиться.

В такой ситуации роста конкуренции не избежать. Как следствие, юридические фирмы вынуждены будут все больше концентрировать свое внимание на индивидуальном подходе к клиенту. И при этом помнить, что на смену "гугл в помощь" как источнику информации как об услугах, так и о тех, кто их предоставляет, приходит Facebook.

Параллельно прослеживается еще одна тенденция: конкуренцию юридическим фирмам составляют не только их коллеги по цеху, но и юридические отделы компаний.

Как отмечают британцы, круг задач, находящихся в сфере ответственности этих департаментов, будет только расширяться, поэтому юридическим фирмам придется довольствоваться в основном аутсорсингом, на который им будут передаваться лишь отдельные стадии работы или решение нетипичных проблем.

Но это в Британии. Что касается Украи­ны, то здесь пока юридическая грамотность и юридическая сознательность владельцев бизнеса, в первую очередь, среднего и особенно мелкого, находится на довольно невысоком уровне. Поэтому, по словам управляющего партнера юридической компании Winner Игоря Ясько, не менее важным, чем юридическая помощь клиенту, является его юридическое просвещение. Если конкретнее — просвещение о пользе юридического сопровождения на постоянной основе, а не только в критических ситуациях.

Почти каждый клиент, который обращается за юридическими услугами, в определенный момент не уделил должного внимания тому, чтобы обратиться за профессиональной помощью юриста. Поэтому по возможности необходимо настаивать на предоставлении аутсорсинговых услуг. Лучше фиксированно, но постоянно оплачивать юридические услуги и, как говорится, спать спокойно, чем пренебрегать этим и нести невосполнимые убытки. "То, что ценно, всегда нуждается в защите, еще до момента возникновения проблем, — поясняет юрист и добавляет: — Люди нарушают закон, даже не понимая этого, и часто стремятся к его нарушению, так как считают это быстрым способом решения вопроса".

О других тенденциях украинского юридического рынка, связанных уже непосредственно с законодательством, говорит коллега Игоря Ясько, адвокат юридического бухгалтерского центра Татьяна Мышковская. По ее словам, в 2020 году на лидирующие позиции выйдет более узкая специализация, касающаяся быстро развивающихся в стране информационных технологий, энергетики и, конечно же, земли. Большим спросом будут пользоваться услуги по банкротству, учитывая вступивший в силу в октябре 2019 года Кодекс Украины по процедурам банкротства. "Ну и, думаю, не будут сдавать позиций по востребованности юридические услуги по кредитным правоотношениям (ипотека, другое залоговое имущество, прощение долга, выкуп кредитных долгов) и налоговые споры", — отмечает Мышковская.

Но самым главным событием на рынке юридических услуг Украины адвокат называет отмену адвокатской монополии, которая была введена путем внесения изменений в Конституцию Украины в 2016 году. Конституционный Суд Украины своим заключением о конституционности законопроекта об отмене адвокатской монополии, принятым 31.10.2019, дал возможность возврату к представительству в судах не только адвокатами, но и юристами, и даже людьми без юридического образования, за исключением уголовного производства. Такой принцип, по мнению многих специалистов, предполагает широкий выбор и не ограничивает права граждан и юридических лиц на представительство их интересов исключительно адвокатами.

Впрочем, есть одна сфера, в которой украинская юриспруденция может, если не дать фору, то составить достойную конкуренцию развитому Западу. Это внедрение IT-технологий. Так, в 2017 году украинские специалисты запустили бот-юрист PatentBot для Facebook Messenger. Благодаря ему процесс регистрации торговых от поиска до оплаты госпошлины длится всего пять-семь минут.

Однако этот пример сегодня, скорее, из разряда исключений из общего правила. Нужно признать, что наш рынок сильно отличается от западного. Ведь, что такое развитие? Оно начинается тогда, когда ты принимаешь проблему, потом начинаешь что-то хаотично по ней изучать, и уже потом начинается систематизация и выработка решений. "А мы еще даже не приняли наличие проблем", — говорит стратегический маркетолог Татьяна Валуйская.

Выбор маркетолога в качестве эксперта не случаен: согласно проведенному в США исследованию, одной из тенденций юридической сферы станет возрастание роли в ней маркетологов и, соответственно, расходов на их услуги.