"Укрзализныця" начала работать с Reuters и Bloomberg

"Укрзализныця" начала в тестовом режиме работу с информационно-торговыми терминалами Тhomson Reuters и Bloomberg. Об этом сообщил глава правления УЗ Войцех Балчун.

"Это ведущие мировые информационные агентства, показывающие ход торгов валютными курсами, денежными ресурсами, финансовыми инструментами, товарными группами, биржевыми индексами и позволяют в режиме реального времени и с максимальной прозрачностью фиксировать сделки на финансовых рынках", — отметил Балчун.

По его словам, оборот УЗ по банковским счетам достигает 80 млрд грн в год, также компания проводит операций по купле-продаже валют на сотни миллионов долларов.

"Технологиями и кадрами должны соответствовать требованиям времени для максимально эффективного управления своими денежными ресурсами. Поэтому с приходом в команду УЗ профессиональных менеджеров изменили технологию работы и видим сегодня очередные результаты оптимизации и повышения операционной эффективности в финансовом блоке компании", — отметил глава УЗ.