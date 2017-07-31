"Укрзализныця" начала работать с Reuters и Bloomberg

31 июля 2017, 09:55
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"Укрзализныця" начала работу в тестовом режиме с ведущими мировыми информационными агентствами Тhomson Reuters и Bloomberg

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"Укрзализныця" начала в тестовом режиме работу с информационно-торговыми терминалами Тhomson Reuters и Bloomberg. Об этом сообщил глава правления УЗ Войцех Балчун.

"Это ведущие мировые информационные агентства, показывающие ход торгов валютными курсами, денежными ресурсами, финансовыми инструментами, товарными группами, биржевыми индексами и позволяют в режиме реального времени и с максимальной прозрачностью фиксировать сделки на финансовых рынках", — отметил Балчун.

По его словам, оборот УЗ по банковским счетам достигает 80 млрд грн в год, также компания проводит операций по купле-продаже валют на сотни миллионов долларов.

"Технологиями и кадрами должны соответствовать требованиям времени для максимально эффективного управления своими денежными ресурсами. Поэтому с приходом в команду УЗ профессиональных менеджеров изменили технологию работы и видим сегодня очередные результаты оптимизации и повышения операционной эффективности в финансовом блоке компании", — отметил глава УЗ.

По материалам: Лига
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Теги: укрзалізниця , reuters , войцех балчун

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