"Укрзализныця" решила возобновить движение двух электричек на Донбассе

"Укрзализныця" восстанавливает движение еще двух пригородных электропоездов в Донецкой и Луганской областях.

Они начнут курсировать с 19 и 25 июля 2021 года, сообщает пресс-служба железнодорожного предприятия.

В УЗ доложили, что курсирование пригородного поезда №6107/6106 Волноваха — Мариуполь — Волноваха возобновляется с 19 июля.

В частности, из Волновахи электричка будет отправляться в 11:25 и прибывать в Мариуполь в 13:19. В обратный путь она отправится в 14:40 и прибудет на конченую станцию в 16:35.

"Этот поезд будет курсировать по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям", — подчеркнули в компании.

В свою очередь пригородный поезд №6443/6444 Сватово — Попасная — Сватово начнет курсировать с 25 июля. Он будет ходить ежедневно.

Указано, что из Сватово электричка будет отправляться в 09:40 и прибывать в Попасную в 13:10. В обратный рейс она отправится в 13:20 и на конечную станцию ​​прибудет в 17:22.

Известно, что поезд будет проходить через станции Кабанье, Кременное, Рубежное, Лисичанск.

При этом на станции Лисичанск с электрички №6444 Попасная — Сватово можно пересесть на поезд №138 "Максим Яровец" и добраться в Харьков, Полтаву, Миргород, Киев или Винницу.

Из Лисичанска он отправляется в 15:10.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" завершает капитально-восстановительный ремонт очередного электропоезда для регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". При этом новациями поезда являются специальные держатели для перевозки велосипедов.

Также 15 марта 2021 года в Киеве запустили модернизированный электропоезд City Express.