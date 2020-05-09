Транспорт 1 час назад

В Южной Корее стартовали продажи самого дорогого внедорожника Kia

Для Mohave Gravity предусмотрен богатый набор оборудования, в том числе, черные 20-дюймовые диски, подсветка на дверях и отделка салона из алькантары

В Южной Корее стартовали продажи самого дорогого внедорожника Kia В Южной Корее стартовали продажи самого дорогого внедорожника Kia
Фото: Мотор

В Южной Корее поступила в продажу новая топовая версия Kia Mohave, которая получила название Gravity, сообщает "Мотор".

Как отмечает издание, для внедорожника предусмотрен богатый набор оборудования, в том числе черные 20-дюймовые диски, подсветка на дверях и отделка салона из алькантары.

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Mohave Gravity заметно дороже прочих версий — в зависимости от количества посадочных мест он стоит от 55,47 млн ($45,475 млн) до 56,52 млн вон ($46,336 млн). Прежде топовый внедорожник стоил 51,8 млн вон ($42466 млн).

Kia Mohave Gravity можно приобрести с пяти-, шести- и семиместным салоном, безальтернативным турбодизелем объемом три литра мощностью 260 лошадиных сил и восьмидиапазонной автоматической коробкой.

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Кроме того, внедорожник оснащается электронной системой управления полным приводом с несколькими режимами.

Самый дорогой Mohave Gravity укомплектован 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы, цифровой панелью приборов, проекционным дисплеем, адаптивным круиз-контролем и пакетом систем помощи водителю.

Последний включает систему удержания в полосе движения, ассистента парковки и систему мониторинга мертвых зон.

Напомним, в начале февраля компания KIA опубликовала некоторую информацию о флагманском кроссовере Sorento следующего поколения.

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