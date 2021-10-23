Транспорт 1 час назад

В Киеве городская электричка насмерть сбила подростка

От полученных травм человек скончался на месте происшествия, его личность устанавливается

Горэлектричка. Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Коренной киевлянин" Горэлектричка. Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Коренной киевлянин"
Горэлектричка. Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Коренной киевлянин"

В Киеве человек попал под поезд городской электрички рейса №7313 на перегоне между станциями Вышгородская и Сырецкая в направлении станции Борщаговская.

Как сообщает коммунальное предприятие "Киевпастранс", на месте работают специалисты. Из-за инцидента движение электрички задерживается. О возобновлении движения в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

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В свою очередь, как сообщает издание "Обозреватель" со ссылкой на данные полиции, от полученных травм человек скончался на месте происшествия, его личность устанавливается. На вид это подросток возрастом около 17 лет.

Напомним, что в начале сентября пассажирский поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожном переезде через проспект Науки в Киеве.

Также отметим, что недавно на участке между Фастовом и Житомиром поезд сообщением Бахмут — Львов протаранил комбайн, из-за чего были повреждены шесть вагонов.

В июле на Закарпатье пассажирский поезд из Киева протаранил и перевернул грузовик, пострадало пять человек. В "Укрзализныце" виновником назвали водителя грузовика.

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