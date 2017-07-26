В PepsiCo произошли кадровые рокировки

Новым президентом PepsiCo в Украине, России и СНГ назначен Нил Старрок, имеющий 28-летний опыт работы в компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее он управлял бизнесом на развитых и развивающихся рынках в США, ОАЭ, Египте, России и Украине. Последние полтора года Старрок отвечал за бизнес снеков, соков и напитков в PepsiCo Россия.

Эти назначения вступают в силу 1 сентября 2017 года.

Сильвиу Попович, занимавший пост президента PepsiCo в Украине, России и СНГ с 2015 года, назначен на должность президента компании в Европе и странах Африки к югу от Сахары (Europe and Sub-Saharan Africa, ESSA).

До своей нынешней должности он три года возглавлял российское подразделение PepsiCo. Еще ранее он занимал ряд управленческих должностей в компании "Вимм-Билль-Данн", а до этого работал в Восточно-Европейском подразделении Coca-Cola.