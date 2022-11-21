В серці воєнного Києва пройшов Київський міжнародний економічний форум 2022

17 листопада в столиці попри відключення світла та ракетну небезпеку пройшов Київський міжнародний економічний форум 2022. Головна тема цьогорічного форуму - “Укрпаїна, яка перемагає”.

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КМЕФ 2022 — це відвертий діалог влади, бізнесу та міжнародних партнерів про дев’ять місяців абсолютно нових викликів та нові можливості, які відкривають уроки війни в Україні. Ставши ще більш гнучкими, сильними та витривалими, ми демонструємо всьому світу, що за нами — вільне та переможне майбутнє.

Форум об’єднав тих, хто продовжує розвивати власний бізнес та країну, робить внесок в економічну стабільність та кожного дня формує сміливі стратегії для успішного майбутнього України.

Міжнародні партнери, представники держави, українські інвестори та підприємці, об’єднані однією великою метою вже доводять, що разом вони можуть знайти нові рішення для відновлення української економіки та відродження України. Цьому і був присвячений КМЕФ 2022, який став нагадуванням про те, що Україна залишається незалежною та сміливою державою.

Ключові теми КМЕФ 2022:

- Зміни в світі після перемоги України

- Уроки війни для українського бізнесу

- Боротьба за людський капітал

- Як Україна змінює цифровий світ

- Трансформація компаній під час війни

- Розвиток економіки в громадах

- Фінансування програми відновлення України

- Індустріальний РеСтарт України

- Місце України в міжнародному бізнесі

- Економіка, яка перемагає. Інсайти КМЕФ 2022