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В сердце военного Киева прошел Киевский международный экономический форум 2022
17 ноября в столице, несмотря на отключение света и ракетную опасность, прошел Киевский международный экономический форум 2022. Главная тема нынешнего форума - "Побеждающая Укрпаина".
КМЕФ 2022 — это откровенный диалог власти, бизнеса и международных партнеров о девяти месяцах совершенно новых вызовов и новых возможностях, которые открывают уроки войны в Украине. Став еще более гибкими, сильными и выносливыми, мы демонстрируем всему миру, что за нами свободное и победное будущее.
Форум объединил тех, кто продолжает развивать собственный бизнес и страну, вносит вклад в экономическую стабильность и каждый день формирует смелые стратегии для успешного будущего Украины.
Международные партнеры, представители государства, украинские инвесторы и предприниматели, объединенные одной целью уже доказывают, что вместе они могут найти новые решения для восстановления украинской экономики и возрождения Украины. Этому и был посвящен КМЭФ 2022, ставший напоминанием о том, что Украина остается независимым и смелым государством.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ключевые темы КМЭФ 2022:
- Изменения в мире после победы Украины
- Уроки войны для украинского бизнеса
- борьба за человеческий капитал
- Как Украина меняет цифровой мир
- трансформация компаний во время войны
- развитие экономики в общинах
- финансирование программы восстановления Украины
- Индустриальный РеСтарт Украины
- место Украины в международном бизнесе
- побеждающая экономика. Инсайты КМЭФ 2022