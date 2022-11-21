В сердце военного Киева прошел Киевский международный экономический форум 2022

17 ноября в столице, несмотря на отключение света и ракетную опасность, прошел Киевский международный экономический форум 2022. Главная тема нынешнего форума - "Побеждающая Укрпаина".

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КМЕФ 2022 — это откровенный диалог власти, бизнеса и международных партнеров о девяти месяцах совершенно новых вызовов и новых возможностях, которые открывают уроки войны в Украине. Став еще более гибкими, сильными и выносливыми, мы демонстрируем всему миру, что за нами свободное и победное будущее.

Форум объединил тех, кто продолжает развивать собственный бизнес и страну, вносит вклад в экономическую стабильность и каждый день формирует смелые стратегии для успешного будущего Украины.

Международные партнеры, представители государства, украинские инвесторы и предприниматели, объединенные одной целью уже доказывают, что вместе они могут найти новые решения для восстановления украинской экономики и возрождения Украины. Этому и был посвящен КМЭФ 2022, ставший напоминанием о том, что Украина остается независимым и смелым государством.

Ключевые темы КМЭФ 2022:

- Изменения в мире после победы Украины

- Уроки войны для украинского бизнеса

- борьба за человеческий капитал

- Как Украина меняет цифровой мир

- трансформация компаний во время войны

- развитие экономики в общинах

- финансирование программы восстановления Украины

- Индустриальный РеСтарт Украины

- место Украины в международном бизнесе

- побеждающая экономика. Инсайты КМЭФ 2022