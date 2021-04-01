Ведение бизнеса за рубежом в разных странах

Ведение деятельности за границей открывает для предпринимателей широкие возможности. Это могут быть выгодные налоговые ставки, лояльные условия для бизнеса, отсутствие в ряде стран строгих требований к резидентности директоров и акционеров, а также многое другое. Сегодня среди предпринимателей популярны разные варианты: регистрация компании в Германии, покупка готового предприятия в ОАЭ и многих других странах мира.

Когда выгодно покупать компанию, а не регистрировать ее с нуля

Время — один из самых важных человеческих ресурсов. Приобретение фирмы, готовой к предпринимательской деятельности, позволяет бизнесмену в сжатые сроки приступить к торговле.

Если взять в пример Англию, возможность приобретения фирмы в этом государстве привлекает бизнесменов следующими факторами:

купить компанию в Англии выгодно, так как существует возможность ее оперативной перерегистрации — от 1 дня;

новому владельцу фирмы не нужно оплачивать уставный капитал;

отсутствуют требования к резидентности директора и условиям проведения собраний с акционерами.

Все это позволяет новому владельцу потратить минимум времени на подготовку компании к началу предпринимательской деятельности. Достаточно набрать персонал и приобрести оборудование, необходимое для ведения бизнеса.

Особенности открытия новых компаний за рубежом

В ряде случаев бизнесмены предпочитают не покупать готовую фирму, а открывать ее с нуля. Регистрация компании на Мальте, например, возможна в течение нескольких суток, однако для этого предпринимателям может потребоваться помощь специализированных юридических компаний, например, Incluence. Это обусловлено наличием некоторых вопросов, для решения которых требуется профессиональный подход:

оперативная подготовка и правильная подача широкого перечня документов;

необходимость прохождения процедуры Know Your Customer, в частности, для открытия счета в местном банке;

изучение требований к ведению бухгалтерии и ежегодной подаче финансовой отчетности.

Бизнесменам следует помнить, что в разных странах предусмотрены разные процедуры по регистрации компаний. Например, если нужно открыть фирму в Дубае, директор может иметь любую резидентность, однако у него должно быть разрешение на работу в этом государстве. В противном случае могут возникнуть различные юридические проблемы, связанные с деятельностью фирмы.

Грамотный подход к предстоящей регистрации компании позволяет бизнесмену успешно открыть фирму и в сжатые сроки начать ведение бизнеса. Для этого нужно учесть несколько факторов, в частности, вид деятельности компании, организационно-правовую форму, определиться со структурой, статусом руководства и так далее.