Вышли на публику: рейтинг эффективных публичных агрохолдингов

Из-за "гениальной" приватизации 90-х у нас нет предпосылок для формирования фондового рынка, но украинские промышленники (в том числе и с приставкой агро-) не унывают. Фондовый рынок есть у наших более цивилизованных соседей, например, у поляков. Редакция "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" проанализировала эффективность украинских агрокомпаний, которые активно и успешно торгуются на Варшавской бирже.

Начнем с плохих биржевых новостей. Один из крупнейших производителей яиц в Украине "Овостар Юнион" по итогам 2019 года получил $20 млн чистого убытка против $17,5 млн чистой прибыли в 2018-м. Выручка сократилась на 16%, до $104,7 млн. Показатель EBITDA в 2019 году был отрицательным и составил $15,5 млн против положительного $21,9 млн в 2018-м. Согласно отчету компании, основными факторами снижения были рост операционных расходов, в том числе списание уничтоженного имущества и оборудования в двух пожарах, произошедших на Васильковской производственной площадке летом 2019 года, и отрицательное изменение стоимости биологических активов.

Французская группа с активами в Украине AgroGeneration в 2019 году получила 27,65 млн евро чистого убытка, что в 2,6 раза больше, чем за 2018-й. Выручка упала на 25,4%, до 30,59 млн евро, в том числе в Украине на 31%, до 15,86 млн евро. В 2019 году в компании начали реорганизацию с целью оптимизации производства. Неблагоприятные погодные условия в последние три года заставили агрономическую службу пересмотреть структуру посевов, сократить количество выращиваемых бобовых культур. В 2020 году AgroGeneration получила страховую компенсацию в связи с уменьшением урожайности подсолнечника ниже страхового уровня из-за засухи.

Но есть и хорошие новости. Ньюсмейкером позитива стала компания KSG Agro. Агрохолдинг по итогам 2019 года увеличил прибыль в 13 раз: с $0,5 млн в 2018 году до $6,2 млн в 2019-м. Кроме того, компания впервые с 2014 года вышла на положительный оборотный капитал в $13,4 млн, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. При этом EBITDA агрохолдинга выросла в 3,4 раза, до $9,57 млн (в 2018-м — $2,85 млн). По итогам 2019 года общий объем кредитной задолженности уменьшился почти на 65% и составил $28,6 млн.

Также хорошие новости генерирует "Кернел". За 2019 год выручка компании в сегменте сельского хозяйства выросла на 28%, до $470 млн, а EBITDA в два раза, до $182 млн. В 2019 маркетинговом году агробизнесовый дивизион компании получил самый высокий за весь период деятельности компании урожай основных культур — 3,3 млн тонн. В два раза вырос и показатель EBITDA на гектар — до $344. В целом показатель EBITDA "Кернел" за 2019 маркетинговый год вырос на 55%, до $346 млн. В компании уверены, что как только цена на подсолнечное масло начнет свой экспоненциальный рост, доходы и прибыльность "Кернел" существенно вырастут. В планах компании — EBITDA в размере $500 млн до 2021 года.

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