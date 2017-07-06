Watsons намерен открыть до конца года 40 магазинов и 2 аптеки

"Watsons Украина" (ООО "ДЦ Украина", Киев) планирует до конца 2017 года открыть две аптеки и более 40 магазинов, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" директор аптечной сети "Watsons Украина" Евгения Шевчук.

"В настоящее время сеть Watsons представлена 27 аптеками, 20 из которых расположены в Киеве и Киевской области, остальные — в Житомире, Львове, Дрогобыче и Ивано-Франковске. До конца года планируем открыть две аптеки и более 40 магазинов", — сказала она.

Евгения Шевчук отметила, что сейчас компания концентрируется на открытии аптек в Киеве и Киевской области.

"Мы видим, что формат открытой продажи не в полной мере привычен для некоторых регионов, поэтому пока сосредоточили свое внимание на Киеве. В регионах у нас пока нет агрессивных планов развития. Я не говорю, что мы их исключаем, но на данный момент самые успешные аптеки представлены в Киеве", — сказал она.

Watsons является крупнейшей сетью магазинов товаров для красоты и здоровья в Украине.

ООО "ДЦ Украина" зарегистрировано в 2003 году. Первый магазин по продаже косметики, парфюмерии, товаров быта и личной гигиены сети "DЦ" в формате "drogerie" открыт в 1997 году в Киеве.

В 2010 году сеть "DЦ" у ЧАО "АСНОВА Холдинг" (Киев) приобрела A.S. Watson Group, которая является подразделением розничной торговли конгломерата Hutchison Whampoa Limited (Гонконг, КНР), бизнес-интересы которого представлены более чем в 50 странах мира в таких направлениях, как порты и связанные с ними услуги, недвижимость и гостиницы, розничная торговля, энергетика, инфраструктура и инвестиции, а также телекоммуникации.

Согласно данным Единого госреестра участниками ООО "ДЦ Украина" являются "А.С. Ватсон Юэреп Холдинг Б.В." (A.S. Watson Europe Holdings B.V.) и "А.С. Ватсон Юэреп Ритейл Холдинг Б.В." (A.S. Watson Europe Retail Holdings B.V., обе — Ренсвуд, Нидерланды).