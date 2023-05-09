Як в OnTaxi «влаштували на роботу» пса-водія. Наймиліша історія в ситуативному маркетингу

Кейс презентовано в рамках Конкурсу маркетингових ініціатив X-RAY

Онлайн сервіс замовлення таксі OnTaxi - продукт української ІТ-компанії, динамічний сучасний бренд, який завжди оперативно реагує на ринкові зміни та інформаційні тренди. Отже, ситуативний маркетинг - невід'ємна частина щоденної роботи маркетингової команди.

“Воєнний час - період, коли кожен українській бізнес щоденно стикається із незвичайними викликами та інцидентами. Сприймати їх треба не як загрозу, а як додаткову можливість для розвитку та комунікацій! Тож, хочемо поділитись подібним кейсом.”

У червні 2022 року адміністрація OnTaxi у місті Дніпрі одержала скаргу на водія “Приїздить на замовлення разом із собакою”. Порушник пояснив ситуацію тим, що після обстрілів, пережитих у Харкові, його чотирилапий друг (соціалізоване та виховане цуценя стаффордширського тер’єра) вкрай травматично сприймав час, коли треба було залишатися без господаря вдома, на одинці…

Що можна було зробити за подібних обставин? Відмовити водію у співпраці. Змусити виконувати правила та прибрати тварину з автівки. Або - піти на зустріч, впровадивши унікальний в Україні пет-мобіль, а заразом - запустивши ситуативний піар-проєкт!

Спочатку команда маркетингу вивчила думку користувачів, запустивши опитування у соціальних мережах.

А отримавши майже одностайне “Так” - приступила до реалізації проєкту.

“Ми допомогли водію переобладнати машину, докупили сітку-огорожу між салоном, де знаходяться пасажири, та багажником, у якому було влаштовано місце для “другого пілота” - Бені. Додали інформацію про пса у водійський профіль. А також забрендували автівку - від тепер це було не просто таксі, а пет-мобіль.”

Паралельно на кожному етапі - створювались матеріали, в яких користувачам сервісу розповідали історію Бені та його господаря Олексія, доносили правила перевезення домашніх тварин в таксі, кейси евакуацій та повернення улюбленців додому.

“В сучасному українському інформаційному полі часто не вистачає позитивних новин, тому подібні історії захоплюють читачів. А у випадку пет-мобілю від OnTaxi, клієнти сервісу ще й могли відчути причетність до “історії із щасливим фіналом”, адже саме вони проголосували за можливість для Бені рушати на роботу разом із власником.”

Коли інформаційний привід віруситься зі знаком плюс, краще що може зробити піар-команда - це дозволити йому жити власним життям, але регулярно підтримувати актуальність.

“Бені став частиною нашої компанії. Усі нововведення, які стосувались водіїв, не оминали і його. Наприклад, у рамках забезпечення співробітників уніформою спеціально для чотирилапого драйвера була виготовлена фірмова жилетка…”

Закономірно, що незабаром історія про незвичного пса-таксиста з’явилась у новинах усіх національних телеканалов.

“Своєрідний “знак якості” для ситуативного інформаційного приводу із соціально значущим підтекстом - поява згадування бренду у стрічці Суспільного.”

Наразі цей проєкт не завершено. Адже Бені радіє можливості щодня супроводжувати Олексія на роботу та заводити нових друзів, а команда OnTaxi має ще багато розповідей про те, як в найскладніші часи українські бренди та громадяни нашої країни можуть підтримувати один одного, створювати зайві нагоди для посмішок й позитивних думок.

Далі буде…