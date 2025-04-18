Як захист інтеллектуальної власності відчиняє двері у світ для України

Дослідження Gradus Research, проведене в кінці 2023 року, продемонструвало : коли йдеться про рівень «народжуваності» під час повномасштабної війни, стартапи на декілька кроків випереджають традиційні бізнеси. За результатами дослідження, з лютого 2022 року було запущено 18% стартапів, які взяли участь в опитуванні – тоді як частка традиційних бізнесів склала всього 2%. Іншими словами, інноваційні проєкти, в основі яких лежать нематеріальні активи, виявилися більш гнучкими, адаптивними та успішними. Це загальносвітова тенденція , яка щоразу підтверджується під час турбулентних періодів: глобальної фінансової кризи, пандемії COVID-19 – і, як бачимо, безпосередньо під час повномасштабної війни.

Своєю чергою значну частину нематеріальних активів складає інтелектуальна власність. І коли ми говоримо про успішну комерціалізацію будь-якої стартап-ідеї, ми апріорі беремо до уваги надійний захист IP (Intellectual Property). Саме цей фактор відкриває перед інноваційними бізнесами низку можливостей, які забезпечують конкурентну перевагу на ринку. Отже, захист IP – це про:

Гарантію унікальності власного продукту, убезпеченого від повтору чи крадіжки конкурентами – та, відповідно, зменшення ризиків судових позовів від третіх сторін.

Довіру інвесторів та партнерів, яка є головною передумовою для залучення коштів, розширення співпраці та обміну досвідом.

Створення впізнаваного бренду.

Швидку та ефективну адаптацію до викликів ринку.

Довгостроковий розвиток і стійкість.

Захищаємо IP – отримуємо міжнародну допомогу

Проєкти, що мають чітку стратегію управління інтелектуальною власністю, зі значно більшою ймовірністю виростають у потужні компанії. Нещодавнє спільне дослідження Європейського патентного відомства (EPO) та Відомства з інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) показало: стартапи, які вже на початкових стадіях розвитку подбали про реєстрацію патентів та торгівельних марок, мають у 10,2 раза вищі шанси на залучення інвестицій. Це працює в Європі – і це працює в Україні. Наприклад, переможцем програми Європейської комісії EIC Accelerator 2022 став зелений технологічний стартап Releaf Paper, заснований українцями Валентином Фречкою та Олександром Соболенком. Команда виграла грант у розмірі 2,5 млн євро на будівництво фабрики, яка вироблятиме целюлозу з волокон опалого листя за унікальною запатентованою технологією.

До слова, саме гранти від партнерів допомогли українському ринку стартапів вистояти в умовах невизначеності перших місяців повномасштабного вторгнення. У 2022 році ми отримали величезну підтримку від міжнародних організацій, корпорацій та їхніх спеціалізованих програм – таких, як Google for Startups Ukraine Support Fund (понад €5 млн), Meta ($1,5 млн), Microsoft ($100 млн на цифровізацію та сервіси), та вже згаданої EIC, або European Innovation Council (€12 млн на пряму підтримку українських стартапів і винахідників, а також €20 млн на фінансування Seeds of Bravery – проєкту розвитку технологічної галузі України). Ця співпраця триває і розвивається. Навіть попри глобальну паузу в роботі агенції USAID, яка серед іншого фінансувала й українські стартапи, наші інноватори все ще мають чималу кількість опцій: до прикладу, серед партнерів Українського фонду стартапів можна виділити European Business Association, Amazon Web Services, Communitech, GLOVO, Payoneer тощо.

Тож зараз, коли інтерес міжнародних організацій та закордонних інвесторів до України не просто відновлюється, а й невпинно зростає, саме час зробити єдино правильну ставку на захищену IP. Адже одна з ключових особливостей українських стартапів – висока дохідність інвестицій за відносно невеликих обсягів фінансування: відповідно до результатів дослідження компанії Civitta у партнерстві з венчурним фондом u.ventures, наші проєкти генерують у п’ять разів більше доходу на інвестований долар порівняно зі стартапами в США. Водночас прогалини в захисті інтелектуальної власності все ще відіграють роль стримувального фактора для капіталовкладників – так само як і низка інших факторів, зокрема відсутність повноцінної інноваційної інфраструктури та державних механізмів підтримки.

Місія – сформувати інноваційну екосистему

Іншими словами, українська інноваційна екосистема, до якої відноситься й екосистема стартапів, усе ще перебуває на етапі формування. Над цим працює низка інституцій та організацій – державних та недержавних, національних та міжнародних. І УКРНОІВІ (український IP офіс) також активно долучається до цих процесів. Ми надаємо повний спектр послуг у сфері IP та інновацій: ці задачі насамперед виконують National IP&Innovations Hub, що функціонує у структурі нашого офісу, регіональні хаби, які відкриваються у колаборації з нами, а також мережа регіональних Центрів підтримки технологій та інновацій (TISC) з Головним офісом TISC IP офісу. У поточній реалізації – об’єднання зусиль TISCів та мережі центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес. Так само посилюється співпраця ІР офісу з ТПП України та її регіональними представництвами.

Задля розвитку інноваційної екосистеми ми тісно співпрацюємо з іншими стейкхолдерами галузі. До прикладу, в лютому 2024 року National IP&I Hub уклав меморандум з Українською Асоціацією Стартапів – щоб разом працювати над системою захисту інтелектуальної власності для сприяння інноваціям та залучення грантової підтримки. Наразі IP офіс виступає інформаційним партнером акселераційної програми з комерціалізації наукових досліджень Science2Business, що є частиною вже згаданого проєкту Seeds of Bravery. Також ми співпрацюємо з Українським фондом стартапів, зосереджуючись на консультуванні розробників та винахідників щодо правової охорони результатів їхньої діяльності. Це – лише декілька кейсів, тоді як їх набагато більше.

В усьому світі стартапи виступають рушіями економічного зростання. В українських реаліях – і поготів. Інноваційні проєкти здатні оновити нашу економіку та забезпечити конкурентоспроможність багатьох її галузей на міжнародному ринку. Вони здатні залучити інвестиції, технології та спеціалістів, які не лише відбудують нашу країну, а й модернізують її за принципом Build Back Better. Український інноваційний потенціал уже визнають у світі. Наша стратегічна мета – підтримати цю динаміку та закріпити позиції України як одного з ключових гравців у сфері технологій і стартапів. При цьому IP стає не просто юридичним механізмом захисту ідей, а потужним інструментом для розширення можливостей розробників. Тож розвиток IP системи та всебічна співпраця з міжнародними партнерами – це наш шлях до майбутнього процвітання.