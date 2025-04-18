Как защита интеллектуальной собственности открывает двери в мир для Украины

Исследование Gradus Research, проведенное в конце 2023 года, продемонстрировало: когда речь идет об уровне «рождаемости» во время полномасштабной войны, стартапы на несколько шагов опережают традиционные бизнесы. По результатам исследования, с февраля 2022 года было запущено 18% стартапов, принявших участие в опросе – в то время как доля традиционных бизнесов составила всего 2%. Другими словами, инновационные проекты, в основе которых лежат нематериальные активы, оказались более гибкими, адаптивными и успешными. Это общемировая тенденция, каждый раз подтверждающаяся во время турбулентных периодов: глобального финансового кризиса, пандемии COVID-19 – и, как видим, непосредственно во время полномасштабной войны.

В свою очередь значительную часть нематериальных активов составляет интеллектуальная собственность. И когда мы говорим об успешной коммерциализации любой стартап-идеи, мы априори принимаем во внимание надежную защиту IP (Intellectual Property). Именно этот фактор открывает перед инновационными бизнесами целый ряд возможностей, обеспечивающих конкурентное преимущество на рынке. Итак, защита IP – это о:

Гарантии уникальности собственного продукта, защищенного от кражи конкурентами – и соответственно уменьшение рисков судебных исков от третьих сторон.

Доверие инвесторов и партнеров, являющееся главной предпосылкой для привлечения средств, расширения сотрудничества и обмена опытом.

Создание узнаваемого бренда.

Быстрая и эффективная адаптация к вызовам рынка.

Долгосрочное развитие и стойкость.

Защищаем IP – получаем международную помощь

Проекты, обладающие четкой стратегией управления интеллектуальной собственностью, с гораздо большей вероятностью вырастают в мощные компании. Недавнее совместное исследование Европейского патентного ведомства (EPO) и Ведомства по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) показало: стартапы, уже на начальных стадиях развития позаботившиеся о регистрации патентов и торговых марок, имеют в 10,2 раза более высокие шансы на привлечение инвестиций. Это работает в Европе – и это работает в Украине. К примеру, победителем программы Европейской комиссии EIC Accelerator 2022 стал зеленый технологический стартап Releaf Paper, основанный украинцами Валентином Фречкой и Александром Соболенко. Команда выиграла грант в размере 2,5 млн евро на строительство фабрики, которая будет производить целлюлозу из волокон опавших листьев по уникальной запатентованной технологии.

Кстати, именно гранты от партнеров помогли украинскому рынку стартапов выстоять в условиях неопределенности первых месяцев полномасштабного вторжения. В 2022 году мы получили огромную поддержку от международных организаций, корпораций и их специализированных программ – таких, как Google for Startups Ukraine Support Fund (свыше €5 млн), Meta ($1,5 млн), Microsoft ($100 млн на цифровизацию и сервисы), и уже упомянутой EIC, или European Innovation Council изобретателей, а также €20 млн на финансирование Seeds of Bravery – проекта развития технологической отрасли Украины). Это сотрудничество продолжается и развивается. Даже несмотря на глобальную паузу в работе агентства USAID, среди прочего финансировавшего и украинские стартапы, наши инноваторы все еще имеют немало опций: к примеру, среди партнеров Украинского фонда стартапов можно выделить European Business Association, Amazon Web Services, Communitech, GLOVO, Payoneer и т.д.

Поэтому сейчас, когда интерес международных организаций и зарубежных инвесторов к Украине не просто восстанавливается, но и постоянно растет, самое время сделать единственно правильную ставку на защищенную IP. Ведь одна из ключевых особенностей украинских стартапов – высокая доходность инвестиций при относительно небольших объемах финансирования: согласно результатам исследования компании Civitta в партнерстве с венчурным фондом u.ventures, наши проекты генерируют в пять раз больше дохода на инвестированный доллар по сравнению со стартапами в США. В то же время пробелы в защите интеллектуальной собственности все еще играют роль сдерживающего фактора для капиталовкладчиков – равно как и ряд других факторов, в частности отсутствие полноценной инновационной инфраструктуры и государственных механизмов поддержки.

Миссия – сформировать инновационную экосистему

Другими словами, украинская инновационная экосистема, к которой относится и экосистема стартапов, все еще находится на этапе формирования. Над этим работает ряд институций и организаций – государственных и негосударственных, национальных и международных. И УКРНОИВЫ (украинский IP офис) также активно вовлекается в эти процессы. Мы предоставляем полный спектр услуг в сфере IP и инноваций: эти задачи в первую очередь выполняют National IP&Innovations Hub, функционирующая в структуре нашего офиса, региональные хабы, открывающиеся в коллаборации с нами, а также сеть региональных Центров поддержки технологий и инноваций (TISC) с Главным офисом TISC IP офиса. В текущей реализации – объединение усилий TISC и сети центров поддержки предпринимателей Дія.Бізнес. Также усиливается сотрудничество IP офиса с ТПП Украины и ее региональными представительствами.

В развитие инновационной экосистемы мы тесно сотрудничаем с другими стейкхолдерами отрасли. Например, в феврале 2024 года National IP&I Hub заключил меморандум с Украинской Ассоциацией Стартапов – чтобы вместе работать над системой защиты интеллектуальной собственности для содействия инновациям и привлечения грантовой поддержки. В настоящее время IP офис выступает информационным партнером акселерационной программы по коммерциализации научных исследований Science2Business , которая является частью уже упомянутого проекта Seeds of Bravery. Также мы сотрудничаем с Украинским фондом стартапов, сосредотачиваясь на консультировании разработчиков и изобретателей по поводу правовой охраны результатов их деятельности. Это лишь несколько кейсов, тогда как их гораздо больше.

Во всем мире стартапы выступают двигателями экономического роста. В украинских реалиях – и подавно. Инновационные проекты способны обновить нашу экономику и обеспечить конкурентоспособность многих ее отраслей на международном рынке. Они способны привлечь инвестиции, технологии и специалистов, которые не только построят нашу страну, но и модернизируют ее по принципу Build Back Better. Украинский инновационный потенциал уже признается в мире. Наша стратегическая цель – поддержать эту динамику и закрепить позиции Украины как одного из ключевых игроков в сфере технологий и стартапов. При этом IP становится не просто юридическим механизмом защиты идей, а мощным инструментом для расширения возможностей разработчиков. Итак, развитие IP системы и всестороннее сотрудничество с международными партнерами – это наш путь к будущему процветанию.