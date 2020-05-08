Защита и информирование: практики заботы о персонале во время карантина

Всесторонняя поддержка персонала и забота о команде со стороны работодателя — безальтернативная необходимость для тех отечественных компаний, которые хотят не только сохранить, но и даже повысить уровень вовлеченности и производительности своих сотрудников как во время, так и после завершения карантина.

"ИТ-Интегратор", как социально ответственная компания, системно заботится о своем персонале. Быть защищенным сейчас — базовая потребность. Поэтому с самого начала национального карантина мы ввели несколько программ защиты и поддержки сотрудников:

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Бесплатные медицинские обследования

Компания начала сотрудничество с сетью клиник Viva по обслуживанию персонала на случай болезни. При необходимости все сотрудники могут пройти обследование в сети.

Средства защиты

Все сотрудники жестко соблюдают правила карантина. Компания обеспечивает сотрудников средствами защиты — масками, респираторами, дезинфицирующими средствами.

Удаленная работа

Большая часть нашей команды работает удаленно с помощью информационных технологий, в том числе сервисов вебконференций и групповой удаленной работы Cisco Webex и Microsoft Teams.

Регулярное измерение температуры

Компания привлекла медицинскую сестру для работы в офисе. Дежурные регулярно измеряют температуру сотрудникам, которые выходят на дежурство в офис.

Сегодня также существенно возросла актуальность внутренних коммуникаций — крайне важно, чтобы сотрудники были информированы в вопросах медицины и экономики.

Поэтому компания запустила программу DocOnline, в рамках которой наши сотрудники в любой момент могут получить онлайн-консультации у высококвалифицированного врача-инфекциониста, участника сообщества @ sviy.doc — Романа Пономаренко.

Также для всех сотрудников регулярно проводится внутренние вебинары с экспертами в разных направлениях с целью повышения грамотности и развенчание экономических и медицинских мифов вокруг коронавируса.

Вскоре после окончания карантина компания планирует на постоянной основе перевести на удаленный формат работы как можно больше сотрудников. Этот шаг не только обеспечит дополнительную защиту людей, но и предоставит компании возможность оптимизировать затраты на аренду рабочих мест в офисе.

Все менеджеры по продажам компании также планируют минимизировать работу "на выездах", активно общаться с заказчиками в удаленном режиме, максимально возможно используя в продажах вебинары, звонки и общение в мессенджерах.

Мы уверены в том, что у наших сотрудников есть все возможности для того, чтобы выйти из карантина энергичными и с "прокачанными" профессиональными навыками и знаниями. И начать плодотворно и эффективно работать уже в посткарантинных условиях.

Елена Маслий-Шишова, директор по персоналу компании "ИТ-Интегратор"