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За 7 місяців ДФС відшкодувала до бюджету вдвічі більше коштів, ніж у 2020 році, — Мельник

Протягом першого півріччя 2021 року працівниками служби забезпечено відшкодування збитків по кримінальним провадженням у сумі 864 млн грн

За 7 місяців ДФС відшкодувала до бюджету вдвічі більше коштів, ніж у 2020 році, — Мельник За 7 місяців ДФС відшкодувала до бюджету вдвічі більше коштів, ніж у 2020 році, — Мельник

Протягом першого півріччя працівниками служби забезпечено відшкодування збитків по кримінальним провадженням у сумі 864 млн грн. А у липні додатково забезпечено відшкодування збитків по одному з кримінальних проваджень у сумі 1,1 млрд грн. Відтак, загальна сума коштів, що фактично надійшли до бюджету України, сягає майже 2 млрд грн.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова ДФС Вадим Мельник.

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"З початку поточного року мною було визначено два пріоритетні напрямки роботи Державної фіскальної служби України. Це протидія тіньовим ринкам підакцизної продукції, а також незаконному формуванню ПДВ і легалізації товарів із тіньового сектору економіки через так звані "скрутки". Про результати роботи служби у цих сферах ми говоримо найчастіше",  — пише  Мельник.

За його словами, паралельно "забезпечується правоохоронна діяльність і в інших напрямках".

"Як приклад — забезпечення відшкодування збитків у кримінальних провадженнях, упередження незаконного відшкодування ПДВ і ряд інших напрямків", — пише голова ДФС.

"Зауважу, що на сьогодні ДФС налічує близько 3 тисяч особового складу слідчих та оперативників, які здійснюють правоохоронну функцію та забезпечують результати роботи служби. Це найменша за історію існування податкової міліції чисельність і, до речі, з найменшим серед інших правоохоронних органів рівнем зарплати (приблизно 10-12 тис. грн на місяць)", — наголосив Вадим Мельник.

Попри ці обставини, протягом першого півріччя працівниками служби забезпечено відшкодування збитків по кримінальним провадженням у сумі 864 млн грн. А у липні додатково забезпечено відшкодування збитків по одному з кримінальних проваджень у сумі 1,1 млрд грн. Відтак, загальна сума коштів, що фактично надійшли до бюджету України, сягає майже 2 млрд грн.

"Ця відшкодована нами до бюджету по кримінальним провадженням сума за неповних 7 місяців поточного року майже вдвічі перевищує щорічні показники минулих років", — резюмував Вадим Мельник.

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